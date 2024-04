Stug West Ham moet uiteindelijk toch buigen voor Leverkusen na gouden wissels

Bayer Leverkusen heeft in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League een belangrijke zege geboekt. In de BayArena in Leverkusen was het net te sterk voor West Ham United: 2-0. Zoals zo vaak dit seizoen, vielen de treffers pas laat in de tweede helft. Invaller Jonas Hofmann maakte de openingsgoal, waarna Victor Boniface de eindstand bepaalde. Leverkusen kan hierdoor met een lekker gevoel richting de kampioenswedstrijd van dit weekend.

Bij Leverkusen had trainer Xabi Alonso wederom plaats in de basisopstelling voor Jeremie Frimpong. Bij West Ham kon Mohammed Kudus rekenen op een plek bij de eerste elf. Edson Álvarez ontbrak in de selectie vanwege een schorsing.

De intenties van West Ham waren al vrij snel duidelijk. De ploeg zakte voornamelijk in en hoopte via Kudus en Michail Antonio in de omschakeling gevaarlijk te worden. Leverkusen had moeite om een doorgang te vinden, maar kreeg via Patrik Schick en Amine Adli toch enige mogelijkheden. Lukasz Fabianski oogde scherp en had steeds een antwoord op de pogingen van Leverkusen.

Halverwege de eerste helft zorgde Lucas Paquetá voor het meest besproken moment van de eerste helft. De Braziliaan was zijn frustraties niet meer de baas en haalde hard door op Adli. De Duitsers wilden rood zien, maar de arbitrage deed het voorval af met een gele kaart. Even later stond Paquetá ook nog op de tenen van Florian Wirtz, maar ontsnapte hij aan zijn tweede gele kaart. Paquetá is door zijn gele kaart desondanks geschorst voor de return van volgende week.

West Ham hield zich in de eerste helft vooral bezig met verdedigen en kwam niet veel verder dan een mogelijkheid voor Kudus, die Lukás Hrádecký aan het werk zette. Ook in de tweede helft hadden de Engelsen weinig aanvallende intenties. Bij Leverkusen ging het in het tweede bedrijf ook steeds moeilijker en leken de meesten met hun hoofd al bij het aanstaande kampioensfeest. Bij winst op Werder Bremen zou de champagne dit weekend al ontkurkt kunnen worden.

Halverwege de tweede helft kreeg de thuisploeg nog wel een aardige mogelijkheid om de score te openen. Alejandro Grimaldo kwam met een technisch hoogstandje knap langs zijn tegenstander en zette vlak voor de achterlijn de bal voor. Schick kopte de bal snel richting het doel, maar Fabianski reageerde adequaat en kon de bal over de lat tikken. In het restant ging Leverkusen op zoek naar een gaatje in de Engelse defensie.

Dat gaatje werd een kleine tien minuten voor tijd gevonden. Uit een corner van Grimaldo werd de poging van invaller Boniface nog gekeerd, maar de afvallende bal werd in een keer uit de lucht genomen door Hofmann: 1-0. Leverkusen was daarna zelfs nog dicht bij de tweede treffer, maar de poging van Jonathan Tah werd van de lijn gehaald.

Die tweede treffer viel uiteindelijk toch. Op aangeven van Hofmann luisterde ook Boniface zijn invalbeurt op met een belangrijke treffer, waardoor de uitgangspositie in de return aanzienlijk beter is voor de Duitsers. Volgende week donderdag vindt de return plaats in Londen.

