Schrijnende cijfers blootgelegd: ‘Schrikbarend en Ajax-onwaardig’

Brian Brobbey is de enige houvast die Ajax op dit moment heeft, zo stelt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De Amsterdammers leken aan een opmars bezig onder trainer John van 't Schip, maar zakten afgelopen weekend weer compleet door het ijs op bezoek bij sc Heerenveen (3-2 verlies).

Brobbey is de enige speler die zich staande houdt te midden van de sportieve malaise bij Ajax, zo stelt Inan. "Daarvan heb je het gevoel dat hij elk moment een doelpunt kan maken. Het is wel handig dat het veldspel dan ook groeiende blijft."

Jorrel Hato behoort niet langer tot de lichtpuntjes. "Zelfs hij heeft een dipje. Henderson hebben we tegen PSV best aardig zien spelen, maar tegen Heerenveen gaat het dan weer helemaal mis. Dan komen alle defensieve problemen van Ajax weer aan de oppervlakte."

Ajax werd dit seizoen al 39 keer gepasseerd in 21 Eredivisie-wedstrijden. Dat is vaker dan clubs als RKC Waalwijk, Fortuna Sittard, Almere City en PEC Zwolle. "Het gebrek aan communicatie en de afstemming klopt gewoon niet", aldus Inan.

"De defensieve problemen zijn schrikbarend en Ajax-onwaardig", luidt dan ook het harde oordeel. "Ik kan mij herinneren dat ik verhalen moest schrijven over het fort dat Ajax was, met het jaar waarin ze foutloos door de groepsfase van de Champions League kwamen."

Ter vergelijking: in het seizoen 2021/22 hield Remko Pasveer twaalf keer zijn doel schoon in de Eredivisie, een jaar later lukte hem dat zelfs zeventien keer. Dit seizoen hield Ajax in de Eredivisie pas drie keer zijn doel schoon.

"Je ziet het gigantische verval bij Ajax. Na een goede stugge verdediging met Timber, Martínez, Álvarez en daarachter Pasveer, naar gemiddeld twee tegendoelpunten per wedstrijd als grootste en rijkste club van Nederland."

'Kwalijk'

Inan stelt dat Mislintat zich een groot deel van de defensieve ellende mag aanrekenen. "Hij heeft Gaaei en Sosa aangetrokken, terwijl zij bij hun clubs Viborg en Stuttgart vooral als wingback speelden. Dat is heel kwalijk."

"Bij Sosa hebben ze daar heel hard aan moeten trekken. Ze hebben hem bewust moeten maken van het feit dat hij in een viermansdefensie speelt. Tegen Heerenveen bleef hij juist te veel aan de binnenkant staan. Zo blijven ze met hem in de weer en lukt het niet om hem in balans te krijgen."

