Roda eindigt seizoen met kansloze vernedering op eigen veld tegen NAC Breda

NAC Breda is een stap dichter bij een rentree in de Eredivisie. Na een 3-1 overwinning in het Rat Verlegh Stadion werd vrijdag op bezoek bij Roda JC wederom gewonnen: 0-5. Het ene doelpunt was daarbij nog mooier dan het andere. Voor Roda komt er een einde aan twee ware rampweken, NAC gaat naar de halve finale van de play-offs.

NAC stond met een totaal andere instelling op het veld dan afgelopen maandag. Waar de ploeg in eigen stadion de tegenstander veelvuldig afjaagde en op jacht ging naar doelpunten, probeerde het in de return in Limburg vooral het tempo uit de wedstrijd te halen en de voorsprong te verdedigen. Roda moest het spel maken, maar blonk uit in slordigheid.

De ploeg van Jean-Paul van Gastel had de wedstrijd aardig onder controle en doelman Pepijn van de Merbel moest eigenlijk alleen ingrijpen op een schot van Sami Ouaissa. Beide ploegen leken met een 0-0 stand de kleedkamers op te zoeken, maar een uitbraak van NAC gooide roet in het eten.

Aan de linkerkant stoomde linksback Boy Kemper mee naar voren. Hij kreeg de bal goed in de loop mee van Sigurd Haugen en denderde zo de zestienmeter in. Waar Roda-doelman Koen Bucker een voorzet verwachtte en uitstapte, schoot Kemper de bal snoeihard in de korte hoek: 0-1.

Boy Kemper ?????????? de bal werkelijk in de kruising! ?? NAC op een 0-1 voorsprong! ?? (1-4 totaal)#rodnac — ESPN NL (@ESPNnl) May 17, 2024

NAC schoot daarna ook geweldig uit de startblokken in de tweede helft en wilde het kleine beetje hoop dat Roda nog had meteen de grond in boren. Na goed terugleggen schoot Casper Staring hard op de lat. Een minuut later was het alsnog raak. Dominik Janosek schoot een vrije trap op werkelijk schitterende wijze via de onderkant van de lat in de verre hoek. Daarmee kwam aan alle illusies van Roda definitief een eind.

De ene wereldgoal na de andere ???? NAC op rozen! ???? — ESPN NL (@ESPNnl) May 17, 2024

De wedstrijd werd vervolgens alleen maar pijnlijker voor Roda. Na een schitterende steekbal van Matthew Garbett omspeelde Roy Kuijpers doelman Bucker en werd het daarmee 0-3. Sommige Roda-fans hielden het daarna voor gezien, anderen gooiden bekertjes op het veld, waardoor de wedstrijd ook nog tijdelijk gestaakt werd. Na de hervatting probeerde Roda het nog wel, maar was de strijd allang gestreden.

Martin Koscelník kopte uit een corner nog fraai de 0-4 binnen, waarna wederom bekertjes het veld op werden gegooid door de Roda-supporters, die het seizoen zagen eindigen in mineur. Waar de Limburgers twee weken geleden nog dachten gepromoveerd te zijn, wacht ze nu een zevende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op rij.

Na de tweede staking werd besloten om de wedstrijd toch uit te voetballen. NAC kende geen genade en maakte er via een kopbal van Haugen zelfs nog 0-5 van.

Bij NAC lijkt de sfeer hiermee helemaal omgedraaid. Waar de Bredanaars zich vorige week ternauwernood plaatsten voor de play-offs, is de promotiedroom nu weer springlevend. NAC speelt in de halve finale van de play-offs tegen de winnaar van het duel tussen FC Dordrecht en FC Emmen.

