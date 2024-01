Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz start met drie andere namen

PSV en Feyenoord staan woensdagavond voor de derde keer dit seizoen in een rechtstreeks duel tegenover elkaar. Inzet is een plekje in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Na de winst in de Johan Cruijff Schaal (0-1) en de Eredivisie (1-2) gaat PSV voor de derde zege op rij in De Kuip, terwijl Feyenoord juist voor eigen publiek iets recht heeft te zetten.

Bij PSV gaat het naast het gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1) de laatste dagen maar over één ding: het naderende vertrek van Yorbe Vertessen. De Belg, die al veertien jaar in dienst van de Eindhovenaren speelt, is niet tevreden over de kansen die hij krijgt onder trainer Peter Bosz.

Onlangs liet Bosz zich stellig uit over de situatie rond Vertessen en wilde hij van een vertrek niets weten. Door de terugkeer van Noa Lang en Hirving Lozano lijkt PSV echter toch te willen luisteren naar aanbiedingen. Vertessen, die woensdag wel mee afreist naar Feyenoord, heeft de mogelijkheid om tot medio 2028 bij 1. FC Union Berlin te tekenen.

Bekerkeeper

Zoals bekend verdedigt Joël Drommel het doel bij PSV. De 27-jarige keeper krijgt van Bosz het vertrouwen in het bekertoernooi en was vorig seizoen belangrijk bij de eindzege, toen hij in de finale in de strafschoppenserie tegen Ajax de penalty van Edson Álvarez wist te keren.

In de achterhoede geeft Bosz de voorkeur aan een centrum bestaande uit Jerdy Schouten en Olivier Boscagli. André Ramalho, die in de Eredivisie vaak de voorkeur krijgt, begint dus op de reservebank. De backposities worden bezet door Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links).

Op het middenveld laat het gemis van Joey Veerman zich voelen bij PSV. De spelmaker is niet fit genoeg om aan te treden in De Kuip en ziet zijn plek waarschijnlijk worden ingenomen door Patrick van Aanholt, die kort voor de verdediging gaat spelen. Guus Til en Malik Tillman zijn de andere middenvelders.

Voorin heeft Bosz door de terugkeer van Lang en Lozano dus weer het nodige te kiezen. Lozano kreeg tegen Utrecht ruim twintig minuten speeltijd en zal tegen Feyenoord aan de aftrap staan. Lang reist wel mee af naar Rotterdam-Zuid, maar het is de vraag hoe lang hij precies kan spelen. Johan Bakayoko en Luuk de Jong zijn zekerheidjes dit seizoen.

'Heel bijzonder'

Dat PSV in opeenvolgende wedstrijden wint bij Feyenoord is een zeldzaamheid. Dit seizoen lukte dat dus al twee keer. Alleen in de periode 1980-1981 slaagde PSV daar eveneens in, destijds drie keer. "Het zou heel bijzonder zijn als we in één seizoen drie keer van Feyenoord zouden kunnen winnen in De Kuip", besefte Bosz dan ook tijdens de persconferentie dinsdag.

"We weten dat De Kuip een van de stadions is waar het er het heetst aan toe kan gaan. De spelers weten dat heel goed, want ze hebben daar dit seizoen al twee keer gespeeld." Het bekerduel tussen Feyenoord en PSV vangt om 20:00 uur aan en is te zien bij ESPN.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Dilrosun, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Van Aanholt, Til, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

