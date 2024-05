Youth League-winnaar klaar voor het eerste van AZ: ‘Er liggen kansen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Kees Smit, de blikvanger van Jong AZ uit de gouden Youth League-generatie.

De naam Kees Smit gaat op woensdag 1 maart 2023 plots de wereld over. In de Youth League scoort de dan zeventienjarige middenvelder tegen zijn leeftijdsgenoten van FC Barcelona, en niet zomaar. Nadat aanvaller Mexx Meerdink hem vrijspeelt met een hakbal, kijkt hij in de middencirkel nog eens op richting het Spaanse doel. Vervolgens haalt Smit uit, en ziet de bal langzaam over keeper Ander Astralaga zweven: 0-1.

Met nog twee doelpunten van Meerdink beslist het piepjonge AZ de wedstrijd. Later dat toernooi wordt ook Real Madrid met 4-0 verslagen, en in de finale blijkt Hajduk Split volkomen kansloos: 5-0. “Dat is mijn mooiste herinnering uit het voetbal tot nu toe”, zegt Smit tegenover Voetbalzone. "Mijn debuut in het eerste staat ook hoog, maar het winnen van de Youth League was uniek. Dat hele toernooi, van thuis tegen Shamrock tot de finale...", droomt hij nog na.

De volgende stap

Inmiddels heeft hij zijn eerste seizoen erop zitten in een volwaardige profcompetitie: de Keuken Kampioen Divisie. Van de 38 wedstrijden speelde de middenvelder er 29, waarvan 25 als basisspeler. En waar Smit als jeugdspeler nog voornamelijk als controleur speelde, schoof hij dit seizoen vaak een plekje naar voren: op 10. “Inmiddels kan ik op alle drie de posities op het middenveld (in een 4-3-3-opstelling, red.) uit de voeten, maar mijn voorkeur gaat wel uit naar de 10: dichter bij de goal.”

Het resulteerde, met twee goals en vier assists, voor het talent nog niet in een toonaangevende productiviteit. Al ziet hij zichzelf vooral als verbindingsspeler. “Ik denk dat mijn passing en inzicht mijn sterkste punten zijn”, geeft Smit aan. Desondanks moet zijn rendement omhoog. “Daar ben ik de laatste weken goed mee bezig geweest, maar ik wil er nog meer aan werken.” In zijn laatste vijf wedstrijden dit seizoen gaf Smit twee assists en scoorde hij eenmaal.

Op het gebied van conversie, en voetbal in het algemeen, heeft Smit één idool: Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne. “Hoe hij ballen weglegt, dat is niet normaal. Natuurlijk probeer ik zulke dingen ook te doen, maar er is nog wel een niveauverschil. Uiteindelijk hoop ik net zo goed te worden als hij.”

Toch hoopt de middenvelder een ander carrièrepad te bewandelen dan de Belg die via Chelsea en VfL Wolfsburg in Manchester belandde. “De Spaanse competitie trekt mij qua voetbal en het klimaat het meest. Het liefst natuurlijk bij Barcelona of Real Madrid, waar ze mij misschien nog wel kennen van de Youth League”, knipoogt hij. Tegelijk blijft hij realistisch. “De andere clubs in die competitie zijn ook goed, en andere competities zijn ook mooi. Ik moet mezelf laten zien, en dan zien we wel hoe het allemaal loopt.”

Recordseizoen

Allereerst wil Smit nog slagen bij AZ, de club waar hij al zo lang speelt. “Ik begon bij De Foresters in mijn geboorteplaats Heiloo. Sinds mijn negende zit ik al bij AZ.” In maart 2023 mocht hij ruiken aan eerste elftal; tijdens de wedstrijd tegen Excelsior (4-0 winst) doet Smit 16 minuten mee. “Mijn doel is om volgend seizoen zo veel mogelijk in het eerste te spelen. Zo niet, dan veel spelen bij Jong AZ en zo snel mogelijk doorstromen. Dit is een hele mooie club, met goede faciliteiten en mensen die er alles aan doen om je beter te maken.”

'Inzicht en passing zijn mijn grootste kwaliteiten.'

In elk geval mag Smit zich onderdeel noemen van het beste Jong AZ tot nu toe. Het beloftenteam komt inmiddels alweer zeven seizoenen uit op het twee niveau van Nederland. Zowel de tiende plek, als het puntenaantal van 56 die dit seizoen behaald werden, zijn recordprestaties. Eén van de geheimen is dat jonge spelers gedurende hun opleiding zo veel mogelijk bij elkaar gehouden worden. Ook dit seizoen kennen de meeste spelers van Jong AZ elkaar door en door, wat volgens Smit resulteerde in een hecht team dat goed samenspeelt.

“Het team is echt top. We hebben nu verschillende leeftijden, maar iedereen kende elkaar al. Vorig jaar was het al goed, en dit jaar werd het alleen maar beter”, begint hij. Naast een goede band, voert talent natuurlijk de boventoon. “Iedereen schiet goed met elkaar op, maar het niveau op de trainingen is ook heel hoog. We zijn allemaal jonge jongens die alles eruit proberen te halen, dat resulteert vooral dit seizoen in een hoop goede wedstrijden.” Zelf kan Smit het vooral goed vinden met rechtsbuiten Jayden Addai. “We spelen al van jongs af aan met elkaar, dus ik weet wat hij graag wil. Maar ik heb ook een goede klik met Dave Kwakman en Enoch Mastoras, het loopt ook lekker op het middenveld.”

Kees Smit speelde tot nog toe één wedstrijd in het eerste van AZ.

Leerproces

Alhoewel de prestaties naar behoren zijn, geldt Jong AZ vooral nog als een leerproces. Het wennen aan het hoogste niveau en de laatste stap om klaar te stomen voor de Eredivisie en verder. “In de Onder 18 was het vooral lekker voetballen. Nu merk je dat tegenstanders fysiek sterker zijn”, legt Smit uit. “Voetballend zijn we vaak de bovenliggende partij, maar vooral in de Keuken Kampioen Divisie gaan wedstrijden continu op en neer. Het grootste leerpunt is denk ik dat je negentig minuten lang het tempo kan bepalen, en niet een klein deel van de wedstrijd.”

Mochten zijn intenties hetzelfde zijn, dan lijken de voetballiefhebbers in Alkmaar nog lang te kunnen genieten van Smit. In november 2023 werd hij al vastgelegd tot 2026. Met zijn achttiende verjaardag, op 20 januari 2024, kreeg AZ de kans om de middenvelder nog langer aan zich te binden. Dat verlangen was wederzijds, daar de jonge middenvelder akkoord ging met een verbintenis tot medio 2028. “Ik ben gretig. Ik denk dat er kansen voor mij liggen, maar het is aan mij om het te laten zien”, besluit hij.

