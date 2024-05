Feyenoord wordt op ‘logische’ vervanger Slot gewezen: ‘Maar hoop dat hij blijft’

Marino Pusic zou een prima keuze zijn voor Feyenoord, zo oordeelt Raimond van der Gouw in een interview met Sportnieuws.nl. De keeperstrainer van Shakhtar Donetsk is onder de indruk van het werk dat Pusic dagelijks levert bij de kampioen en bekerwinnaar van Oekraïne.

"Ik kan alleen maar positief zijn over Marino", opent Van der Gouw zijn analyse over Pusic, die met Shakhtar dus de dubbel veroverde. "Kijk alleen al naar zijn manier van voetballen bij Shakthar en de resultaten die we hebben behaald."

"Ook in de Champions League hebben we echt iets neer weten te zetten. Dat weet hij allemaal heel erg goed te managen." Shakhtar eindigde op de derde plaats in een groep met FC Barcelona, FC Porto en Royal Antwerp. De kampioen van Oekraïne sneuvelde uiteindelijk in de tussenronde van de Europa League door toedoen van Olympique Marseille.

Feyenoord

Van der Gouw vindt het daarom niet vreemd dat Pusic in verband wordt gebracht met een terugkeer bij Feyenoord, de club die hij eerder diende als assistent. "Hij heeft al eerder zijn visitekaartje afgegeven bij Feyenoord, kampioen geworden met FC Twente en was een uitstekende assistent bij AZ."

"Daardoor weten ze wat ze in De Kuip halen. Ik zou het een logische keuze vinden van Feyenoord, maar ik hoop en verwacht niet dat hij hier vertrekt. Hij heeft het bij Shakthar heel goed voor elkaar. Hopelijk maakt hij dit heel mooie project af", aldus de voormalig doelman van onder meer Vitesse en Manchester United.

Reactie Pusic

“Het is uiterst eervol dat mijn naam wordt genoemd”, reageerde Pusic vrijdag tegenover. “Dat laat wel zien dat er waardering is voor wat ik heb neergezet bij Feyenoord.” Pusic was tussen juli 2021 en oktober 2023 werkzaam als assistent-trainer van Slot in De Kuip.

“Natuurlijk streelt het dat mijn naam genoemd wordt bij zo’n grote club. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Mijn contract bij Shakhtar loopt nog twee jaar door en ondanks de zware omstandigheden heb ik het hier naar mijn zin. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen”, besloot Pusic voorzichtig.

