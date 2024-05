Franse media noemen niet Zirkzee, maar andere opvallende afwezige bij Oranje

Het ontbreken van Joshua Zirkzee en Crysencio Summerville in de voorselectie van het Nederlands elftal zorgt voor veel verbazing bij menig voetballiefhebber. Franse media noemen echter een andere naam als opvallende afwezige in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

De KNVB maakte donderdag de 30-koppige voorselectie voor het EK bekend. Onder anderen Zirkzee en Summerville, die beiden een voortreffelijk seizoen spelen, werden buiten beschouwing gelaten. In Frankrijk wordt er vooral gepraat over de afwezigheid van doelman Marco Bizot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De doelman van Stade Brest beleeft ook een uitstekend seizoen en had een groot aandeel in het bereiken van Champions League-voetbal voor volgend seizoen. In 31 optredens kreeg de Nederlander slechts 34 treffers tegen.

Koeman koos in zijn voorselectie voor vier doelmannen. Mark Flekken (Brentford) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) lijken zeker van hun plek. Justin Bijlow (Feyenoord) en Nick Olij (Sparta) strijden om het derde plaatsje tussen de keepers.

In maart zat Bizot nog wel bij de selectie voor de oefeninterlands tegen Schotland (4-0 winst) en Duitsland (2-1 verlies). In beide duels zat de voormalig doelman van AZ en FC Groningen de volledige negentig minuten op de bank.

L’Équipe benoemt Memphis Depay, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Xavi Simons als de cruciale spelers van Oranje. “Aan de andere kant werd Marco Bizot, de doelman van Brest die zich verrassend genoeg kwalificeerde voor de Champions League, niet geselecteerd”, zo schrijft de Franse sportkrant.

Bizot staat met Stade Brest momenteel op de vierde plaats in de Ligue 1. Die plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op een voorronde-ticket voor de Champions League. Wel maakt de ploeg nog kans op de derde plaats, die een direct ticket voor het miljardenbal verschaft.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties