Ruilt Geertruida Feyenoord in voor Duitsland? Bedrag van 25 miljoen zingt rond

Lutsharel Geertruida staat opnieuw op het lijstje van RB Leipzig, zo weet Sky Sport vrijdag te melden. Naar verluidt heeft de club van huurling Xavi Simons 25 tot 30 miljoen euro over voor de rechtsbenige verdediger van Feyenoord, voor wie Leipzig vorig jaar ook al concreet in de markt was. BILD meldde onlangs al dat de nummer vier in de Bundesliga nog steeds aan Geertruida denkt.

Het nieuws omtrent Geertruida komt op de dag dat Leipzig het contract met de vaste rechtsback Benjamin Henrichs verlengde tot medio 2028. De 27-jarige verdediger kwam dit seizoen al tot 41 duels in alle competities en geniet doorgaans het vertrouwen van trainer Marco Rose.

Henrichs mag zich daarnaast verheugen op het EK in Duitsland. De vleugelverdediger is door bondscoach Julian Nagelsmann namelijk opgenomen in de definitieve EK-selectie van het gastland. Henrichs kwam tot dusver tot veertien interlands namens de viervoudig wereldkampioen.

Journalist Philipp Hinze van Sky Sport maakt op X een voorbehoud. "De contractverlenging van Henrichs lijkt de eventuele komst van Geertruida wel lastiger te maken. Maar als Mohamed Simakan de club verlaat, kan de naam Geertruida weer hot worden." Hinze voegt toe dat de Feyenoorder zijn laatste contractjaar ingaat, waardoor zijn marktwaarde normaal gesproken daalt.

Volgens Hinze ligt de vraagprijs voor Geertruida tussen de 20 en 25 miljoen euro en zijn ook andere clubs voor hem in de markt. De Duitse verslaggever gaat echter niet specifiek in op namen.

Geertruida leek vorig jaar op weg richting Leipzig, dat reeds tot een akkoord was gekomen met de multifunctionele verdediger. De transfersom werd geschat op 30 miljoen euro plus bonussen. Een definitief akkoord tussen Feyenoord en Leipzig werd desondanks niet gesloten.

Feyenoord wilde vorig jaar zomer volgens De Telegraaf rond de 33 miljoen euro ontvangen voor Geertruida, maar Leipzig wilde niet verder gaan dan 29 miljoen euro. "Dat Leipzig het daarop heeft laten klappen doet pijn bij de speler en daardoor zal Geertruida niet meer opnieuw met de Duitsers om de tafel gaan als de transfer van een andere verdediger alsnog mislukt", schreef De Telegraaf destijds.

Dat Geertruida deze zomer een stap gaat maken lijkt in ieder geval zo goed als zeker. De zevenvoudig international van het Nederlands elftal ligt nog tot medio 2025 vast in De Kuip, waardoor Feyenoord hem wel moet verkopen. Iedereen binnen de club gunt hem een mooie stap, zo kwam onlangs al naar buiten.

