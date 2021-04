Florentino Pérez geeft mega-interview: ‘In 2024 is voetbal dood’

Dinsdag, 20 april 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:06

Florentino Pérez heeft geen begrip voor de weerstand tegen de Europese Super League. De preses van Real Madrid is ook de hoogste sportbestuurder van de veelbesproken competitie en benadrukt dat elke laag in de voetballerij baat heeft bij de introductie ervan. Pérez wijst erop dat de elite in het mondiale voetbal miljarden is misgelopen en stelt dat de UEFA niet transparant is. “Niemand snapt hun nieuwe model en ze zeggen dat ze in 2024 willen beginnen. In 2024 zijn we dood”, verzuchtte Pérez in de nacht van maandag op dinsdag in het populaire televisieprogramma El Chiringuito.

“Niemand heeft iets verzonnen. De belangrijkste clubs van Engeland, Spanje en Italië zijn op zoek naar een oplossing voor een zeer slechte situatie in het voetbal. De grootste clubs in Europa hebben in totaal vijf miljard euro verloren”, doelde Pérez, die liefst anderhalf uur te gast was bij het televisieprogramma, op de coronapandemie. “Real Madrid had vorig jaar gerekend op achthonderd miljoen euro aan omzet en we eindigden op zevenhonderd miljoen euro. En dit jaar in plaats van negenhonderd miljoen euro hopen we op zeshonderd miljoen euro. Dat is vierhonderd miljoen euro in twee jaar, alleen bij Real Madrid. Als je niet meer inkomsten hebt dan die van de televisie, dan moet je ervoor zorgen dat je aantrekkelijkere wedstrijden hebt die iedereen ter wereld kan bekijken. We kwamen tot de conclusie dat we met een Super League de misgelopen inkomsten zouden kunnen compenseren.”

“Voetbal moet zich ontwikkelen, net als bedrijven en personen. Voetbal moet zich aanpassen aan de tijd waarin we leven. Voetbal verliest aan aantrekkingskracht, dat merk je aan de kijkcijfers en de televisierechten. Er moest iets gedaan worden. We zijn allemaal geruïneerd”, vervolgde de voorzitter van Real Madrid en de Super League. “Voetbal is een wereldwijde sport en deze twaalf clubs, en nog een paar, hebben fans over heel de wereld. De televisie moet veranderen om ons aan te kunnen passen. Jonge mensen hebben geen interesse meer in voetbal. Waarom niet? Het ontbreekt aan kwaliteit in bepaalde wedstrijden. Ze hebben andere manieren om zich te vermaken. Bij elke verandering zijn er altijd mensen die zich verzetten. Wat er zo attractief is aan deze competitie? Wedstrijden tussen topclubs, de competitie, meer inkomsten. Ik ben niet de eigenaar van Real Madrid, dit is een voetbalclub en we doen dit omdat het voetbal momenteel in een kritische situatie verkeert.”

“Een Barcelona - Manchester United is veel interessanter dan een wedstrijd van Manchester United tegen een meer bescheiden club in de Champions League. Wat willen de mensen wereldwijd? We hebben fans over heel de wereld. Die zorgen voor inkomsten. En die inkomsten zijn voor iedereen. Dit is een piramide. Als de bovenste laag geld heeft… Maar niet als er geen inkomsten zijn. Eén van de hoofdredenen voor het creëren van deze competitie is dat we het voetbal willen redden, in zijn algemeenheid. We willen dit zo snel mogelijk invoeren. We gaan met de UEFA en de FIFA om de tafel. Ik weet niet waarom ze zich zo boos maken. De UEFA was bezig met een nieuw model waar ik, op de eerste plaats, weinig van begreep, en ten tweede: het zorgde niet voor de noodzakelijke inkomsten om het voetbal te redden. En dan bedoel ik het redden van iedereen. Wij willen alleen maar ervoor zorgen dat het voetbal de komende twintig jaar is gered. Dat iedereen zich geen zorgen hoeft te maken. De situatie is dramatisch.”

“Voetballers worden bedreigd”, doelde Pérez op mogelijke sancties voor het deelnemen aan de Super League. “De voetballers hoeven zich geen zorgen te maken, dat gaat niet gebeuren. Maar de UEFA moet transparant zijn, ze hebben geen goed imago en ze moeten de dialoog willen aangaan. Ze moeten niet met dreigementen komen. Niemand snapt hun nieuwe model en ze zeggen dat ze in 2024 willen beginnen. In 2024 zijn we dood”, benadrukte de Spanjaard. “Er zijn clubs die honderden miljoenen verliezen. De UEFA is niet transparant geweest. Het is voorbij. Het monopolie van de UEFA is voorbij. Iedereen is van mening dat het voetbal op de huidige manier failliet zal gaan. Wij worden niet uit de Champions League gegooid. Daar ben ik heilig van overtuigd. En ook niet uit LaLiga, absoluut niet. Waarom zou de Super League slechter zijn? Als clubs sterker worden, dan wordt bijvoorbeeld de Premier League ook sterker. Iedereen. Hoe beter de wedstrijden, hoe interessanter. De Champions League is alleen interessant vanaf de kwartfinale. Wedstrijden tegen bescheiden clubs zijn niet attractief genoeg.”

Pérez had geen goed woord over voor de uitlatingen van Aleksander Ceferin, die met name kritisch was op Juventus-preses Andrea Agnelli. “Een voorzitter van de UEFA kan geen beledigingen uiten. Zoals aan het adres van Agnelli. Ik vind het onvoorstelbaar. De UEFA moet veranderen. We willen geen voorzitter die beledigingen uit. We willen transparantie. Dit kan niet worden getolereerd in een democratisch Europa. De UEFA moet inzien dat de wereld is veranderd. Dat er in tien jaar tijd veel veranderd is. Er zijn nieuwe generaties en daar moeten we op inspelen. Want anders… Als we op deze manier met de Champions League doorgaan, zal er steeds minder interesse zijn. Het nieuwe model vanaf 2024 is werkelijk absurd. Wedstrijden tussen grote clubs genereren meer geld. Ik denk niet dat vier miljard mensen wereldwijd naar een wedstrijd tussen twee onbekende clubs kijken.” Barcelona en Atlético Madrid doen ook aan de Super League mee. “Of het mij veel moeite heeft gekost om Joan Laporta te overtuigen? Absoluut niet. Het was een gesprek tussen twee verantwoordelijke personen. Dat kan maar één kant opgaan. De financiële situatie van Barcelona is niet best en ze weten dat de Super League de toekomst van Barcelona is. Deze competitie redt iedereen en redt het voetbal.”

Het bestaan van de Super League is ook goed voor de relatief kleinere clubs, benadrukte Pérez. “Deze clubs zijn afhankelijk van het geheel. Het kan niet zo zijn dat de meerderheid van de bescheiden clubs in de Spaanse competitie geld verdient en dat Barcelona geld verliest. Dat is een rare situatie en dat kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat zes clubs in Engeland geld verliezen en veertien andere clubs juist geld verdienen. Als ik het over solidariteit heb, dan meen ik dat echt. De grote clubs genereren het meeste geld en we verdelen het over de rest. Maar als er geen geld is, zijn er geen rijken en geen armen. En dan zal uiteindelijk niemand iets hebben. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we niet verder kunnen. Als we tot een akkoord met de UEFA komen, willen we in augustus beginnen. En anders vanaf volgend jaar.”

“Ik weet wat LeBron James verdient en ik weet niet wat de voorzitter van de UEFA verdient”, wees Pérez opnieuw op het gebrek aan transparantie. “Ik denk niet dat de salarissen van de mensen binnen de UEFA tijdens de pandemie gezakt zijn. Waarom weet iedereen wat ik verdien als voorzitter van Real Madrid en kan niemand weten wat de voorzitter van LaLiga of de UEFA elke maand opstrijkt? In het project van de Super League is 55 procent gebaseerd op salarissen. De kosten worden hoger, de contractvernieuwingen worden lastiger en we hebben zelfs moeite om sponsoren te vinden. Met die partijen moeten we ook solidair zijn. We kunnen niet net doen of er niks gebeurd is. De voetballers? Sommigen zien de ernst van de situatie niet in.”