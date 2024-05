Oranje-tegenstander Oostenrijk moet na Alaba volgende sleutelspeler missen op EK

Een enorme domper voor Oostenrijk in aanloop naar het EK komende zomer. Het Alpenland zal het op het eindtoernooi in Duitsland moeten doen zonder Xaver Schlager. De ploeggenoot van Xavi Simons bij RB Leipzig liep vrijdag in het duel met TSG Hoffenheim (1-1) een zware knieblessure op.

De onfortuinlijke Schlager moest zich al in de openingsfase laten vervangen door landgenoot Nicolas Seiwald, toen duidelijk werd dat de Oostenrijkse middenvelder niet verder kon. Schlager nam verslagen plaats op de bank. Een dag later is bekend geworden dat Schlager de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft afgescheurd.

Schlager wordt zondag in Innsbruck geopereerd en ligt er 'meerdere maanden' uit, vermoedelijk zes tot negen. Het Oostenrijkse medium Kurier beschouwt Schlager als 'het hart en de longen van de nationale ploeg'. "De centrale middenvelder bepaalt het tempo en maakt indruk met zijn strijd en scherpe balveroveringen."

Schlager heeft inmiddels 43 interlands achter zijn naam staan voor Oostenrijk, waar hij vrijwel altijd verzekerd is van een basisplaats onder bondscoach Ralf Rangnick. Het is voor de 26-jarige Schlager alweer de tweede keer in zijn carrière dat hij een dergelijke kniekwetsuur oploopt. Eerder sloeg het noodlot in augustus 2021 toe.

Met Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Seiwald en ex-Ajacied Florian Grillitsch houdt Rangnick nog wel de nodige alternatieven over op het middenveld. Eerder kreeg het Alpenland al een flinke tik te verwerken met het wegvallen van David Alaba. De absolute sterspeler van Oostenrijk liep eerder dit seizoen eveneens een zware knieblessure op en heeft het EK al een tijdje uit het hoofd moeten zetten.

Kevin Danso

Rangnick vreesde ook even voor een mogelijke absentie van Kevin Danso op het EK. De centrumverdediger van RC Lens liep een buikspierblessure op, die hem vermoedelijk de laatste twee Ligue 1-wedstrijden van Lens kost. Het EK lijkt echter niet in gevaar te komen.

Oostenrijk begint het EK op 17 juni in Düsseldorf met een wedstrijd tegen misschien wel de absolute topfavoriet: Frankrijk. Vier dagen later staat de clash met Oranje op het programma in Berlijn. De hoofdstad van Duitsland is vier dagen later ook het decor voor het laatste groepsduel van Oostenrijk, tegen Polen.

