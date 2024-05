Ontketende Haaland houdt Manchester City met vier goals op titelkoers

Erling Braut Haaland heeft in zijn eentje Wolverhampton Wanderers aan flarden geschoten zaterdagavond. De Noorse topspits van Manchester City was liefst viermaal trefzeker in het met 5-1 gewonnen thuisduel. Haaland doet daarmee goede zaken in het topscorersklassement en staat nu op 25 goals. Naaste belager Cole Palmer heeft er 20 gemaakt tot dusver.

Haaland was niet de enige teruggekeerde basisspeler bij Manchester City. Ook Phil Foden begon aan de aftrap, net als Nathan Aké en Ederson. Laatstgenoemde viel tegen Nottingham Forest geblesseerd uit, maar was dus fit genoeg om weer vanaf de eerste minuut te starten.

Manchester City zag Arsenal eerder op de middag winnen van AFC Bournemouth (3-0) en moest dus zelf ook winnen om het in eigen hand te houden. Al na tien minuten spelen was het verzet van Wolverhampton gebroken, toen Josko Gvardiol werd gevloerd door Rayan Ait-Nouri en Haaland vanaf de stip zijn eerste maakte.

Nadat Foden vervolgens een vrije trap rakelings voorlangs krulde, tilde Haaland de marge nog in de eerste helft naar drie. Na ruim een half uur spelen had hij een snoeiharde kopstoot in huis op aangeven van Rodri voor de 2-0.

De derde City-treffer volgde op slag van rust. Ditmaal werd de Noor zelf neergelegd in de vijandelijke zestien. Opnieuw nam hij plaats achter de bal en opnieuw was José Sá kansloos: 3-0. Het was voor Haaland zijn 35e goal in alle competities dit seizoen.

Hoewel het eerste gevaar van de tweede helft van Foden kwam, was het Wolverhampton dat uit het niets de spanning terugbracht in de wedstrijd. Na mistasten van Ederson stond Hee-chan Hwang op de juiste plek om de 3-1 binnen te werken.

Heel lang kon Wolves niet genieten van het moment, daar amper een minuut later Haaland voor de vierde keer toesloeg. Na voorbereidend werk van Foden vond de spits op fraaie wijze de verre hoek.

De Noor kreeg in het restant van de wedstrijd nog twee dotten van kansen, maar wist deze niet te verzilveren. Pep Guardiola haalde hem daarop tien minuten voor tijd naar de kant. Zijn vervanger, Julián Álvarez, tekende voor het slotakkoord: 5-1.

Manchester City heeft nu 82 punten uit 35 wedstrijden, één punt minder dan Arsenal. De ploeg van Guardiola speelde echter een wedstrijd minder. The Citizens spelen nog tegen Fulham (uit), Tottenham Hotspur (uit) en West Ham United (thuis).

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arsenal 36 26 5 5 60 83 2 Manchester City 35 25 7 3 54 82 3 Liverpool 35 22 9 4 41 75 4 Aston Villa 35 20 7 8 21 67 5 Tottenham Hotspur 34 18 6 10 13 60 6 Newcastle United 35 17 5 13 22 56 7 Manchester United 34 16 6 12 1 54 8 Chelsea 34 14 9 11 6 51 9 West Ham United 35 13 10 12 -9 49 10 AFC Bournemouth 36 13 9 14 -11 48 11 Wolverhampton W. 36 13 7 16 -11 46 12 Fulham 36 12 8 16 -4 44 13 Brighton & Hove Albion 34 11 11 12 -5 44 14 Crystal Palace 35 10 10 15 -12 40 15 Everton 36 12 9 15 -11 37 16 Brentford 36 9 9 18 -8 36 17 Nottingham Forest 36 8 9 19 -18 29 18 Luton Town 36 6 8 22 -29 26 19 Burnley 36 5 9 22 -35 24 20 Sheffield United 36 3 7 26 -65 16

