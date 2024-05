Real Madrid verovert 36ste landstitel na nederlaag van FC Barcelona bij Girona

Real Madrid is zaterdagavond voor de 36ste keer in de clubgeschiedenis landskampioen van Spanje geworden. De Madrilenen waren zeker van de titel als nummer twee FC Barcelona punten zou laten liggen, en dat gebeurde: Barça verloor met 4-2 op bezoek bij Girona. Laatstgenoemde club klimt door de zege bovendien over Barcelona heen op de ranglijst, en staat nu dus tweede. Daarnaast is Girona nu definitief zeker van het hoofdtoernooi van de Champions League volgend seizoen.

Aan de kant van Girona was er zoals gebruikelijk een basisplaats voor Daley Blind, die het hart van de verdediging vormde met David López. Barcelona moest het op het middenveld doen zonder Frenkie de Jong, die de rest van het seizoen mist vanwege een enkelblessure.

Het duel kende een bizarre start, want al na vier minuten hadden beide ploegen één keer gescoord. Het was Barcelona dat de score opende, in de persoon van Andreas Christensen.

En die openingstreffer was van grote schoonheid. Lamine Yamal gaf een lange pass door de lucht op Christensen, die de bal met de borst aannam en daarna meteen vanuit de lucht raakschoot: 0-1 voor de bezoekers.

Barcelona was nog maar nauwelijks klaar met het vieren van de openingstreffer, of het stond alweer gelijk. Artem Dovbyk, de topscorer van LaLiga, maakte zijn twintigste competitietreffer van het seizoen met een kopbal van dichtbij.

In de fase daarna waren het vooral de bezoekers die kansen kregen op de voorsprong. Zo werd een kopbal van Christensen fraai gekeerd door doelman Paulo Gazzaniga en schampte een kopbal van Ilkay Gündogan de lat.

Vlak voor rust kreeg Barcelona een strafschop. Miguel Gutiérrez beging een overtreding op Yamal en na inmenging van de VAR kwam de bal op de stip te liggen. Robert Lewandowski benutte het buitenkansje feilloos: 1-2.

Barcelona was zo op weg om het titelfeest van rivaal Real Madrid nog even uit te stellen, en was ook in het begin van de tweede helft de betere ploeg. Toch ging het uiteindelijk helemaal mis.

Halverwege het tweede bedrijf kwam Girona in een tijdsbestek van drie minuten plots op een 3-2 voorsprong. Eerst schoof Portu binnen na breed leggen van Dovbyk, enkele minuten later hobbelde een schot van Gutiérrez binnen na terugleggen van Portu.

Girona had de smaak te pakken en besliste het duel een kwartier voor tijd via een schitterende, Van Basten-achtige volley van Portu: 4-2. Daarmee was puntenverlies voor Barcelona, en dus de landstitel voor Real Madrid, wel zeker.

