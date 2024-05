Miskoop van Ajax heel hard op weg naar de uitgang: deal van 3 miljoen euro

Ajax lijkt snel afscheid te kunnen gaan nemen van Jorge Sánchez. De Mexicaanse verdediger staat op het punt om zijn overgang naar Cruz Azul af te ronden, zo weet Fabrizio Romano zaterdagmiddag te melden. De deal gaat Ajax naar verluidt zo'n drie miljoen euro opleveren.

Het is niet voor het eerst dat Sánchez in verband wordt gebracht met een terugkeer naar zijn geboorteland. In januari maakte de Mexicaanse tak van ESPN al melding van een bod van vier miljoen euro op de aan FC Porto verhuurde rechtsback.

Sánchez maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Mexicaanse Club América naar Ajax, voor een bedrag van zo'n vijf miljoen euro. In Amsterdam wist hij echter nooit een vaste waarde te worden, waardoor hij een jaar later verhuurd werd aan FC Porto.

In Portugal moet hij het echter ook vooral doen met invalbeurten. Komende zomer zit zijn verhuurperiode bij Porto erop. Zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers heeft hij echter dus waarschijnlijk al gespeeld.

Net als de rest van de selectie van Ajax bleef ook Sánchez de kritiek niet bespaard. "Het deed me erg veel pijn. Ik begon alles te geloven wat mensen zeiden, maar dankzij mijn mental coach en mijn vrouw werd ik mentaal sterker”, zei hij in oktober vorig jaar tegenover Mexicaanse media.

Sánchez, die nog een contract heeft tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA, kwam tot 26 officiële duels voor Ajax. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij drie assists.

Cruz Azul staat momenteel op de tweede plek op het hoogste niveau in Mexico. De achterstand op koploper Club América is slechts twee punten na zeventien gespeelde wedstrijden.

