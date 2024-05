‘Zomeraankoop van Overmars kan jaar later voor veelvoud naar Internazionale’

Het heeft er alle schijn van dat George Ilenikhena een jaar na zijn komst alweer gaat vertrekken bij Royal Antwerp FC. De pas zeventienjarige aanvaller, die vorig jaar zomer door Marc Overmars naar De Bosuil werd gehaald, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Inter, meldt La Gazzetta dello Sport.

Inter verzekerde zich onlangs van de Italiaanse landstitel en om volgend seizoen nog beter voor de dag te komen, is de club aan het kijken naar serieuze versterkingen. Het oog zou daarbij zijn gevallen op Ilenikhena.

De aanvaller is bezig aan zijn eerste seizoen bij Royal Antwerp, maar heeft daarin dusdanig veel indruk gemaakt dat i Nerazzurri hem op de radar hebben geplaatst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens L'Équipe betaalde Overmars vorig jaar zomer zo'n zes miljoen euro voor Ilenikhena. De aanvaller werd overgenomen van de Franse tweedeklasser Amiens SC, waar hij in het seizoen 2022/23 twee keer tot scoren kwam in zeventien officiële wedstrijden.

In dienst van Antwerp kwam hij dit seizoen tot 45 wedstrijden in alle competities, waarin hij 14 keer scoorde en 1 keer aangever was. In Italië wordt hij vanwege zijn Nigeriaanse komaf betiteld als 'de nieuwe Victor Osimhen'.

Osimhen is een van de beste spitsen die ze de laatste jaren aan het werk hebben gezien in de Serie A, met als ultiem hoogtepunt de gewonnen landstitel met Napoli. De Nigeriaan had met 26 goals een belangrijk aandeel in de Scudetto.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Inter vorig jaar al eens interesse toonde in Ilenikhena, maar toen bleken de onderhandelingskunsten van Overmars doorslaggevend. Nu moet de aanvaller alsnog de gang naar Italië maken.

Hoewel er geen exacte bedragen worden genoemd, wordt er vanuit gegaan dat Antwerp een veelvoud tegemoet kan zien dan de vorig jaar betaalde zes miljoen euro. Ilenikhena heeft nog een langdurig contract tot medio 2027 en een minimale geschatte waarde van tien miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties