Ajax-huurling Mikautadze scoort, levert assist en pakt zeer dubieuze rode kaart

Georges Mikautadze heeft zaterdagavond een absolute hoofdrol vertolkt tegen Stade Rennes. De sterspeler van FC Metz scoorde voor de vierde wedstrijd op rij, leverde een assist én pakte een directe rode kaart. Voor Metz, dat met 2-3 verloor, zijn de druiven bijzonder zuur. Door de weggegeven voorsprong blijft de club steken op plek zestien. Dat betekent aan het einde van het seizoen deelname aan de promotie/degradatie-play-offs. De achterstand op het veilige FC Nantes bedraagt drie punten. Metz speelt nog twee duels, Nantes drie.

Mikautadze schoot Metz na ruim een kwartier spelen op voorsprong in het eigen Stade Saint-Symphorien. De Georgische huurling van Ajax bevond zich aan de rechterkant van de zestien en verschalkte Rennes-goalie Steve Mandanda met een heerlijk lobje: 1-0. De vreugde was van korte duur, daar Amine Gouiri al snel voor de gelijkmaker tekende.

Toch deelde Metz voor rust nog een harde tik uit aan Rennes. Mikautadze gaf scherp voor op Pape Diallo, die simpel binnenliep: 2-1. Rennes wist het na de onderbreking helemaal vlot te trekken. Allereerst door een benutte strafschop van Benjamin Bourigeaud en daarna dankzij een treffer diep in blessuretijd via Arnaud Kalimuendo.

Het werd daarna nog erger voor Metz, daar Mikautadze met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. De straf mag echter bijzonder fors worden genoemd. Mikautadze leek weinig verkeerd te doen tegenover Kalimuendo.

Dites vous que Mikautadze a prit rouge pour ça ptdrrrr non l’arbitrage français c’est plus possible pic.twitter.com/T8KroXKqgp