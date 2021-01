Ondernemer Erik de Vlieger onthult bedrag dat familie Nouri vraagt van Ajax

Donderdag, 14 januari 2021 om 15:44 • Jeroen van Poppel

De familie van Abdelhak Nouri verlangt een bedrag van vijftien miljoen euro als schadevergoeding van Ajax, zo verzekert Erik de Vlieger in de podcast 1-2-tje van Yves. De mediaondernemer heeft met diverse personen binnen Ajax gesproken en is ervan overtuigd dat het genoemde bedrag op waarheid berust. "Het is niet 'wij hebben ergens gehoord dat...', nee: wij hebben naar boven gekregen hoe het precies zit tussen Ajax en de familie Nouri", aldus De Vlieger.

De Vlieger dook met Yves Gijrath, met wie hij de podcast maakt, diep in de zaak en samen komen ze met details over de onderhandelingen. "Het gaat niet over veertig miljoen euro of meer, zoals bijvoorbeeld Johan Derksen (in Veronica Inside, red.) zei, maar het gaat over vijftien miljoen euro", aldus Gijrath. "De familie heeft dat niet rechtstreeks zo gezegd, maar dat is het bedrag dat bij Ajax op tafel is gekomen. Ajax heeft daarop geen antwoord gegeven, maar de verzekeraar vergoedt daarvan vijf miljoen euro. Moet je je voorstellen dat Ajax besluit om de resterende 10 miljoen euro gespreid te betalen, over een periode van 25 jaar misschien. Dan hebben we het dus over een bedrag van drie ton per jaar."

Gijrath heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Ajax. "We hebben het vaak gehad over de menselijke maat, en nu hebben we het over Abdelhak Nouri, een kind van de club, een jongen uit Amsterdam", aldus de ondernemer. "Niet alleen Appie Nouri heeft levenslang, maar ook iedereen die voor hem zorgt, de hele familie. Hoe kan Ajax dit aan de wereld uitleggen? Dat we een discussie hebben met de familie Nouri over de afwikkeling van deze ellende... Dat begrijpt niemand. En daarom zeg ik: dit moet stoppen. Ik ben teleurgesteld in de Raad van Commissarissen, want dit is de verantwoordelijkheid van de RvC, niet van de directie. Ajax moet zich realiseren dat deze discussie never nooit gevoerd mag worden in welke rechtszaal dan ook."

Arbitragezaak tussen Ajax en familie Nouri ‘misschien de beste oplossing’

Eerder sprak ook journalist Valentijn Driessen zich uit over het geschil tussen Ajax en de familie van Abdelhak Nouri. Lees artikel

De Vlieger neemt het woord over en haalt nog veel harder uit naar Ajax. "Met letselschadeadvocaten duurt dit normaal gesproken drie, vier, vijf, zes of zeven jaar. Maar in dit geval... Kijk: Edwin van der Sar (algemeen directeur van Ajax, red.) is een fatsoenlijk mens, het is goed dat hij de club leidt. Maar Van der Sar zit in een dilemma, want Ajax is een beursgenoteerd bedrijf, en bij alle betalingen boven één miljoen euro moeten ze een handtekening hebben van de RvC. Maar de RvC en aanverwante juristen hebben hun hakken in het zand gezet tegen de familie van Nouri. Dat is kwalijk. Ik heb gehoord dat Marc Overmars en Van der Sar ook een soort conflict hebben met de RvC hierover."

Volgens De Vlieger zou Ajax er goed aan doen akkoord te gaan met het voorstel van de familie van Nouri. "Ik vind vijftien miljoen een héél redelijk bedrag, en zelfs geen antwoord geven aan de familie Nouri, is een gotspe, een gemeen gotspe. We weten nooit of Appie een grote ster had geworden, dat weten we niet, maar zelfs een middelmatige ster in een grote competitie, bijvoorbeeld bij West Ham United, verdient zes miljoen euro per jaar. Stel: zo'n jongen had 2,5 miljoen euro per jaar verdiend, voor drie, vier of vijf jaar... Dat Ajax na eigen medische fouten de familie van deze jongen juridisch nog een beetje wil uitlepelen, vind ik een schande voor de club. Ik vind dat de supporters daar ook geen genoegen mee moeten nemen. Dit is niet Ajax. Dit is ook zó slecht voor de club. Ze hebben een pad uitgestippeld om die mensen minder geld te betalen, zodat het goed is voor het beursgenoteerde bedrijf. Dat snap ik wel, maar er is ook iets als de menselijke maat."

Nouri zakte drieënhalf jaar geleden in elkaar in Oostenrijk in een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. De inmiddels 23-jarige Nouri liep daarbij ernstig hersenletsel op. Sindsdien onderhandelt Ajax, dat volledige aansprakelijkheid heeft erkend, met de familie van de getroffen voetballer over een schadevergoeding. Eerder werd al bekendgemaakt door Van der Sar dat beide partijen er niet uitgekomen zijn en dat de zaak waarschijnlijk voor een arbitragecommissie komt. “We hebben met familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen", zei Van der Sar tegenover de NOS.