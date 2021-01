Arbitragezaak tussen Ajax en familie Nouri ‘misschien de beste oplossing’

Edwin van der Sar maakte zondag bekend dat Ajax er nog altijd niet is uitgekomen met de familie van Abdelhak Nouri over de hoogte van een schadevergoeding. De algemeen directeur van de club zei in gesprek met de NOS dat een arbitragezaak niet is uitgesloten. Valentijn Driessen denkt dat de tussenkomst van een rechter voor beide partijen wellicht de beste oplossing is.

“We hebben met familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen", zei Van der Sar. Nouri ging drieënhalf jaar geleden naar de grond in een oefenduel met Werder Bremen. Zijn hart stond stil, met een hersenbeschadiging als gevolg. Omdat Ajax naar buiten bracht dat de behandeling op het veld niet adequaat is geweest en daar de volledige aansprakelijkheid voor heeft erkend, moet er een financiële regeling komen voor Nouri. Samen met de familie van Nouri heeft Ajax gekeken naar de situatie, maar beide partijen zijn het tot dusver niet eens geworden over een door Ajax te betalen bedrag. Van der Sar noemt het ‘heel jammer’ dat Ajax het nog niet eens is geworden met de familie van Nouri. “Niet alleen voor ons, maar ook voor de familie. Het is niet gelukt. Dat geeft de moeilijkheid wel aan”, zei de directeur voorafgaand aan het duel tussen Ajax en PSV (2-2). “De kans op een arbitragezaak is aanwezig, helaas."

“Ik moet je eerlijk zeggen: ik denk dat dat ook gewoon het beste is”, zegt Driessen in een video op de website van De Telegraaf. “Het gaat natuurlijk om geld. Er moet geld over de brug komen. Stelt de familie vast dat Abdelhak een carrière had tegemoet gegaan als Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt, dan praat je over hele andere bedragen dan als je zegt dat hij een carrière tegemoet was gegaan als die van Pelle Clement. Dat had ook gekund. Er ligt waarschijnlijk zoveel ruimte tussen wat er geboden wordt en wat er volgens het kamp-Nouri betaald moet worden. Dan is een arbitragezaak misschien de beste oplossing. Laat een onafhankelijk persoon of rechter zich daar dan maar over uitspreken, dat beide partijen zich daar bij kunnen neerleggen.”