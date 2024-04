Hedwiges Maduro lijkt Ajax te gaan verruilen voor hoofdtrainerschap Almere City

De kans is groot dat Hedwiges Maduro Ajax gaat verlaten deze zomer. De assistent van John van ‘t Schip is de belangrijkste kandidaat om Alex Pastoor op te volgen bij Almere City FC, zo meldt Voetbal International vrijdagochtend.

Uit de berichtgeving blijkt dat Maduro nu in gesprek is met Almere. De voormalig speler van Ajax kon ook langer door in Amsterdam. Hij werd gepolst voor de positie van trainer van Jong Ajax.

Maduro, die dit seizoen twee keer aan het roer stond als interim-trainer van Ajax, wil graag naar Almere. Volgens VI moeten er nog wel een aantal obstakels uit de weg worden geruimd.

Maduro werd afgelopen zomer voor 600.000 euro overgenomen door Ajax van Almere, waar hij toen fungeerde als assistent van de vertrekkende Alex Pastoor. Hij heeft een contract tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA.

Almere was ook in gesprek met Rick Kruys. De trainer van VVV-Venlo stopt na dit seizoen in Limburg en was volgens Hans Kraay junior de voornaamste kandidaat voor de vacature in Almere.

Volgens VI was Almere inderdaad in gesprek met Kruys, maar hij is inmiddels van de lijst af. Maduro is nu dus topkandidaat om de vacature in te gaan vullen.

De 39-jarige Maduro begon zijn spelerscarrière ook bij Almere. Hij werd uit de jeugdopleiding van de club gepikt door Ajax, waarvoor hij zijn debuut maakte in het betaald voetbal.



