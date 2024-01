Fans Marokko komen tijdens duel plots met bijzonder eerbetoon aan Nouri

De fans van Marokko hebben tijdens het Afrika Cup-duel met Zambia een fraai eerbetoon in huis voor Abdelhak Nouri. Op de tribune is tijdens de wedstrijd een spandoek te zien met een foto van de oud-speler van Ajax, die in 2017 getroffen werd door een hartstilstand. “We will never forget you, Nouri”, zo luidt de begeleidende tekst.

Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. De fans van Marokko zijn hem nog zeker niet vergeten, want ruim vijfenhalf jaar later tonen de supporters een fraai spandoek in het stadion.

