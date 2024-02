‘NEC-fans misbruiken naam Nouri en worden opgepakt voor duel met Ajax’

Voorafgaand aan het Eredivisie-duel tussen Ajax en NEC zijn enkele arrestaties verricht, zo meldt onder meer Jeroen Bijma, journalist van De Gelderlander, op X. Wat de exacte reden achter de aanhoudingen is, is niet geheel duidelijk. Op social media gaan de geluiden dat de arrestaties te maken hebben met leuzen over Abdelhak Nouri, maar die berichten worden ontkend door NEC-fans.

“NEC zou worden gesteund door een vol uitvak (1.200 supporters), maar een half uur voor de aftrap zit daar nog vrijwel niemand. Er schijnen problemen te zijn met de politie en meerdere arrestaties te zijn verricht”, zo berichtte Bijma voorafgaand aan de wedstrijd op X.

Op andere X-pagina’s komen meldingen door dat NEC-fans gearresteerd zouden zijn vanwege provocerende leuzen aan het adres van Nouri, al wordt die berichtgeving niet officieel bevestigd.

Blijkbaar zijn 3 supporters van NEC zijn opgepakt omdat ze Nouri zouden hebben geroepen. Dat roepen is smakeloos, maar arrestatie is ook belachelijk. Daarom boycot een deel van NEC nu de match. Aantal bussen onderweg terug en een deel onderweg tijdelijk stilgezet.#AJAnec #Ajax — van pogo tot popo (@vanpogototpopo) February 18, 2024

“Blijkbaar zijn drie supporters van NEC zijn opgepakt omdat ze Nouri zouden hebben geroepen. Dat roepen is smakeloos, maar arrestatie is ook belachelijk. Daarom boycot een deel van NEC nu de wedstrijd. Aantal bussen onderweg terug en een deel onderweg tijdelijk stilgezet”, zo valt te lezen op een supporterspagina van Ajax.

Onder de berichtgeving reageren supporters van NEC dat de leuzen niets met Nouri te maken hadden. Fans van de Nijmegenaren spreken over aanmoedigende teksten voor linksback Youri Baas, die in het duel met Ajax terugkeert in de basis.

De Gelderlander bevestigt dat er aanhoudingen zijn verricht, al maakt het dagblad over de reden niets bekend.

“Nadat drie supporters zijn aangehouden bij de Arena, heeft een deel van de NEC-supporters die de uitwedstrijd tegen Ajax wilden bezoeken rechtsomkeer gemaakt”, schrijft de krant.

