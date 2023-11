‘Bedrag onthuld dat familie Nouri aanvankelijk eiste van Ajax’

Donderdag, 16 november 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

De familie van Abdelhak Nouri eiste aanvankelijk zestig miljoen euro van Ajax. Dat schrijft Menno de Galan in zijn boek Ajax in crisis. De journalist en verslaggever brengt donderdag een boek uit over de teloorgang van de club uit Amsterdam. Het Parool mocht het boek alvast inzien.

Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden.

Ajax bevestigde later dat de medische zorg van Nouri in de acute fase op het veld niet adequaat is verlopen en heeft als werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan erkend.

Uiteindelijk bereikten Ajax en de familie van Nouri overeenstemming over de door de club te betalen schadevergoeding. Nog voordat de zaak kon voorkomen bij de Arbitragecommissie van de KNVB kwamen beide partijen tot een akkoord voor een bedrag van 7.850.000 euro.

De Galan schrijft in zijn boek Ajax in crisis dat de familie Nouri aanvankelijk veel hoger inzette, namelijk zestig miljoen euro. Daar is de club dus niet in meegegaan. De familie spande aanvankelijk een rechtszaak aan bij de Arbitragecommissie, maar zag deze beëindigd worden door de minnelijke schikking.

Eerbetoon

Vorig jaar zomer heeft Ajax in de Johan Cruijff ArenA een blijvende plek gecreëerd als eerbetoon aan Nouri. Het kleedkamermeubel van Appie werd in het bijzijn van vader Mohammed Nouri verplaatst en heeft een plekje gekregen in de fanshop.