Oranje-internationals zijn het zat en boycotten Veronica Inside

Naar aanleiding van de veelbesproken uitspraken van Johan Derksen in Veronica Inside, hebben diverse voetballers uit de Eredivisie en het buitenland besloten zich niet meer te laten interviewen door het televisieprogramma. Diverse Oranje-internationals en jeugdinternationals besluiten het programma te boycotten, zo hebben ze laten weten via sociale media.

Derksen ligt onder vuur nadat hij rapper Akwasi bekritiseerde om zijn uitspraken bij een anti-racisme demonstratie in Amsterdam en hem bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. De Oranje-internationals spreken zich op Instagram massaal uit tegen de analist en hebben besloten om geen medewerking meer te verlenen aan interviews met Veronica Inside. Het statement is gedeeld door Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. Onder meer Ryan Babel, Matthijs de Ligt, Jasper Cillessen, Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst, Marten de Roon, Stefan de Vrij, Patrick van Aanholt, Daley Blind en de jeugdinternationals Noa Lang, Ludovit Reis en Kaj Sierhuis hebben het bericht ook geplaatst.

“Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma”, zo luidt het statement. Het boycotten van het programma is een initiatief vanuit de spelersgroep, zo meldt NU.nl. De KNVB is er vooraf in gekend en steunt de actie. Veronica Inside blijft desondanks gewoon welkom bij de persmomenten van het Nederlands elftal.

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

Het besluit van de Oranje-internationals komt na een eerdere actie, waarbij diverse voetballers een oproep deden aan de adverteerders van Veronica Inside om zich terug te trekken. Verschillende adverteerders geven gehoor aan de oproep en zijn afgehaakt. "Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang", reageert Derksen tegen het Algemeen Dagblad. "Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap (over Akwasi, red.). Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik."

Derksen is niet bang dat de voetbaltalkshow wordt geschrapt. "Dat is mijn afdeling niet. Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo. Dan beginnen mensen drie dagen na ons programma te gillen. En denken commerciële jongens van bedrijven: wij kunnen niet achterblijven, maar ach, ik ga daar niet over."