‘Het publiek in Nice was al heel snel op het voetbal van Farioli uitgekeken’

Ajax hoopt snel een akkoord met OGC Nice te bereiken over de komst van Francesco Farioli. De 35-jarige Italiaan moet in Amsterdam de definitieve opvolger worden van interim-trainer John van ‘t Schip. Voetbalzone spreekt uitgebreid met Jurriaan van Wessem, die het Franse voetbal op de voet volgt. De journalist spreekt uitgebreid over het debuutseizoen van Farioli bij Nice en laat weten voor welke buitenlandse trainer Ajax in zijn ogen misschien beter had kunnen kiezen.

Volgens Voetbal International is het slechts een ‘kwestie van tijd’ voordat Ajax en Nice het een zijn over de te betalen afkoopsom, terwijl Farioli zelf al bijna rond is met de Amsterdammers. Van Wessem geeft aan dat hij in eerste instantie verrast was toen hij hoorde dat Farioli in beeld was gekomen bij de Amsterdammers.

“Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik ben hem in de zomer van 2023 op het spoor gekomen, omdat Andrea Radrizzani destijds de nieuwe eigenaar werd van Sampdoria. Hij wilde toen voor een jonge trainer kiezen, dat was Farioli. Ik heb toen informatie ingewonnen bij podcastmaker Yordi Yamali, die hem als kenner van het Turkse voetbal de afgelopen jaren aan het werk heeft gezien bij Karagümrük en Alanyaspor.”

“Yordi zei dat het wel een interessante trainer was. Dat gevoel heb ik nu na een seizoen bij Nice ook, maar waar ik hem mee zou moeten vergelijken? Eerder met Tomislav Ivic, die tussen 1976 en 1978 trainer was van Ajax. Zijn ploeg speelde afwachtend voetbal met een goede opbouw. van achteruit Niet het type trainer wat je van Ajax mag verwachten, Frank de Boer werd ook niet echt gewaardeerd in al die jaren dat hij als trainer kampioen werd.”

“Farioli ging opeens naar Nice, omdat Sampdoria Pirlo haalde. Nice had wel wat achter de rug aan heikele zaken. Een seizoen (2020/21, red.) met Christophe Galtier, die ook nog voor de rechter moest verschijnen. Toen hebben ze Lucien Favre gehad. Dat was geen succes. Assistent-trainer Didier Digard heeft daarna de tweede helft van het seizoen 2022/23 afgemaakt.”

Sterke seizoenstart

“In de zomer van 2023 besloot de clubleiding dus uiteindelijk om Farioli te halen. Dat ging aanvankelijk heel goed. Nu komt de crux: de resultaten waren fantastisch, maar het publiek was al heel snel uitgekeken op het voetbal dat er onder hem werd gespeeld. Nice was de uitdager van Paris Saint-Germain, ze gingen zelfs even aan kop. Rond de Kerst stonden ze nog tweede, maar wel binnen twee punten. Dat zorgde niet voor volle stadions en de commentaren op de televisie waren best wel verrassend negatief. ‘We hebben nog niet veel gezien, maar ze winnen wel telkens met 1-0. Moeten we hier nu blij mee zijn? Het is niet zo’n vernieuwer als Guardiola’, dat soort uitspraken werden toen gedaan.”

“Toen kwam de Afrika Cup. Nice moest een paar spelers afstaan vanwege het eindtoernooi, waaronder linksbuiten Jérémie Boga en spits Terem Moffi. Dat is wel een behoorlijke aderlating geweest. Het is toen ingestort en tot drie of vier weken geleden hebben ze in een enorm lange dip gezeten. Farioli had geen plan B, de ploeg speelde niet goed en tegenstanders hadden zich beter op Nice ingesteld.”

“Wat wel knap was: de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain wonnen ze in september 2023 met 2-3. Ik zat toen zelf in Spanje, waardoor ik de wedstrijd niet live heb gezien, maar ik heb me laten vertellen dat Nice in dat duel echt goed druk op PSG wist te zetten en dat de veertigjarige centrumverdediger Dante erin slaagde om Kylian Mbappé uit de wedstrijd te spelen door helemaal tot op de middenlijn door te dekken. Als dat de referentie is, dan snap ik best wel dat Ajax bij hem terecht is gekomen. Er zijn ook wedstrijden geweest dat Nice zelf het spel moest maken en daar was ik niet zo onder de indruk. Ik heb ook discussies met andere journalisten over Farioli gehad, waaronder Henk Spaan. Hij geeft aan dat Farioli zijn defensie zo goed laat spelen, dat als hem dat ook bij Ajax lukt - en je gaat ervan uit dat de spitsen daar beter zijn dan bij Nice - dat het dan weleens een goede match kan zijn.”

Van Wessem volgt het Franse voetbal al jaren op de voet.

“Ik noemde net al de naam van Ivic, die zal bij veel jonge lezers geen belletje doen rinkelen. Maar hij kwam in de jaren ‘70 na Rinus Michels. Ajax moest weer van de grond worden opgebouwd en hij heeft daar echt geweldig werk verricht met heel veel jonge spelers. Toen deed Ajax weer mee, alleen na twee seizoenen had iedereen het wel een beetje gehad met Ivic, want het sentiment rondom hem was toch wel een beetje negatief. Daarna stonden Cor Brom en Leo Beenhakker voor de groep en dat werkte wel. Zij brachten die Amsterdamse bluf terug en het publiek genoot weer. Onder Ivic werd Ajax echter wel gewoon kampioen in 1977.”

“Farioli is wel een enorm interessante trainer, ook omdat hij een heel andere achtergrond heeft. Op papier speelt hij 4-3-3 met een middenveld dat erg inzakt. De Nederlander Pablo Rosario speelt daarin een cruciale rol. Farioli had drie aanvallers die het wel prima hebben gedaan. Boga, Moffi en Mohamed-Ali Cho, die is in de winterstop overgekomen van Real Sociedad. Cho heeft vijf jaar in de jeugd van Everton gespeeld en daarvoor nog bij PSG. Er wordt soms in het extreme opgebouwd in de achterhoede. Als ze de bal dan kwijtraken… Ik weet niet of je woensdag de eerste tegentreffer hebt gezien in het duel met Paris Saint-Germain? Jordan Lotomba dribbelde richting het centrum, leed balverlies en daarna was het binnen twee seconden 0-1. Bij beide goals ging hij echt de fout in.”

De kampioen op ???????????????????? ????? Bradley Barcola zet PSG op voorsprong na geklungel in de opbouw van Nice ??#ZiggoSport #Ligue1 #OGCNPSG pic.twitter.com/OmZW3Mg2VF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2024

“Ik heb ook vaak discussies gehad over Dante. Dan wordt er gevraagd hoe hij op veertigjarige leeftijd nog meekan bij Nice. Vorig jaar was hij eigenlijk de zwakke factor en dat is hij nu onder Farioli nu niet meer. Dus dat is knap werk van Farioli. Hij heeft Jean-Clair Todibo naast zich staan. Todibo heeft even bij Barcelona gezeten, en dat is echt een goede speler. Nice zou ook echt wel aantrekkelijk kunnen spelen, maar dat hebben ze dit seizoen nauwelijks gedaan. Dat is de kritiek die Nice in Frankrijk krijgt. De prestaties zijn daarentegen gewoon goed.”

“Ik moest ook wel lachen om de kritiek die Arno Vermeulen vorige week Studio Voetbal op Farioli uitte. Hij begreep de keuze van Ajax voor Farioli niet en hield een heel betoog dat Nice dit seizoen onder hem minder punten heeft dan vorig seizoen. Hij was alleen vergeten dat de regels in de Ligue 1 veranderd zijn en er nu twee clubs minder op het hoogste niveau spelen. Nice heeft nu dus ook vier competitiewedstrijden minder. Zo’n fout kun je eigenlijk echt niet maken.”

Kritisch op Van Basten

“Farioli is voor velen een onbekende trainer. Daarom vind ik hem wel interessant. Hij is jong en heeft blijkbaar iets in zijn mars dat hij spelers wel kan raken, terwijl hij zelf geen verleden heeft als profvoetballer. Farioli heeft met Roberto De Zerbi gewerkt, in Qatar, twee jaar zelfstandig in Turkije en nu bij Nice. Ik las bijvoorbeeld ook dat Marco van Basten Farioli geen goede keuze vindt, omdat hij hem niet kent. Dat vind ik verbazingwekkend, want ik ken Van Basten eigenlijk als iemand die altijd heel goed voorbereid was toen hij tien jaar geleden als analist begon bij Sport 1, de voorloper van Ziggo Sport.”

“Ik leverde destijds prepkits aan. Dat waren 8 à 9 A4-tjes met informatie wat commentatoren of analisten moesten weten aan feiten, situaties, maar ook met het nieuws van de persconferenties en tactische informatie. Van Basten bereidde dat echt geweldig voor. Nu heeft hij zoiets van: ik ken Farioli niet. Hij was juist iemand die achter zijn bureau research zou doen. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat je dat zegt… Maar ?tefan Kovács was in de jaren 70’ ook niet zo bekend toen hij trainer van Ajax werd. Die won uiteindelijk zeven prijzen. Van Basten heeft in Monaco gewoond, dus die is echt wel bekend met wat er in Nice te koop is hoor.”

“Het zou me verbazen als hij hem echt niet heeft gekend, dus het is gewoon een beetje een blufferige uitspraak van hem. Als je hem niet kent, dan vind ik gewoon dat je je er niet mee moet bemoeien. Of het een goede trainer is voor Ajax, dat is de tweede vraag. Als Van Basten had gezegd dat hij Farioli een te defensieve trainer vindt, dan had ik de kritiek begrepen. Maar als reden geven dat hij hem niet kent, vind ik flauw. Emery kende bijvoorbeeld ook niemand en die stond er opeens bij Sevilla.”

Dick Schreuder

“Een ander voorbeeld is Dick Schreuder, die zit nu bij CD Castellón en is gepromoveerd naar het tweede niveau. Ik was afgelopen september naar Villarreal. Dat is natuurlijk een stad van helemaal niks, dus ik zat in Castellón en daar heeft iedereen het over Dick Schreuder op de terrassen. Ik dacht echt:Dat was mij echt ontgaan, want ik woon iets te lang in het buitenland. Ik ben hem even gaan Googelen. En echt iedereen was enthousiast. Zulk enthousiasme heb ik eerder alleen bij Louis van Gaal meegemaakt toen hij als jeugdtrainer bij AZ begon. In Nederland zeggen ze dan: ‘Dat Castellón stelt niks voor.’ Maar in Spanje lopen ze helemaal met hem weg, dat vind ik frappant.”

Hoe Feyenoord-target Schreuder Spanje in extase bracht met ‘Dicki-taka-voetbal’

Voetbalzone sprak eerder deze maand uitgebreid met Dick Schreuder over zijn debuutseizoen bij CD Castellón. Lees artikel

Vincenzo Italiano

“Als ik Ajax was, zou ik voor een andere Italiaanse trainer zijn gegaan: de 46-jarige Vincenzo Italiano van Fiorentina. Die heeft zich nu al meerdere keren bewezen als trainer door twee keer op rij de finale van de Conference League te halen. Vorig seizoen stond hij ook in de finale van de Coppa Italia. Maar Fiorentina zit nu wel op zijn limiet, want de club zal in de huidige omstandigheden nooit in de top vijf eindigen. Met Spezia heeft Italiano een geweldige promotie afgedwongen, daar heeft hij ook best goed gepresteerd. Hij heeft het in zijn vingers, is ambitieus en zou zo’n klus bij Ajax misschien wel aankunnen. Een overstap is aantrekkelijk, want het is en blijft Ajax. Dat zie je nu ook bij Farioli”

“Farioli zei aan het begin van het seizoen: ‘Ik kan begrijpen dat ik voor veel mensen een nobody ben, maar dat zei men van Arsène Wenger eerst ook.’ Er is ook een moment geweest in het seizoen dat ik wel moet benoemen. Op 7 oktober plaatste Youcef Atal op social media een video met de tekst: ‘Dit is een zwarte dag voor de Joden’, met daarbij een smiley. Dat is heel slecht gevallen in Nice, want de club speelt nog altijd met een hartje op het shirt voor de slachtoffers van de aanslag in 2016 toen er op de boulevard in de badplaats door een terrorist met een truck op mensen werd ingereden. Er zijn toen meer dan tachtig doden gevallen. De clubleiding heeft na die post van Atal gezegd dat ze dat niet tolereerden. Met toestemming van de rechter is hij later uiteindelijk ontslagen vanwege het aanzetten tot haat.”

“Binnen de spelersselectie van Nice kon toen een tweespalt ontstaan, dat die groepen tegen elkaar opgezet zouden worden. Maar Farioli heeft dat echt gesust. Dat conflict heeft hij weten te bezweren, hetgeen best wel knap is voor een buitenlandse trainer. Het was een kruitvat dat tot ontploffing had kunnen komen. Nice heeft, nadat dit speelde, nog vier of vijf weken aan kop gestaan.

“De keuze van Ajax voor Farioli is al met al van Ajax heel moedig. De Thomas Tuchels en Jürgen Klopps van deze wereld zijn simpelweg niet haalbaar. Ik ben dan ook razend benieuwd hoe snel hij Ajax naar zijn hand kan zetten.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties