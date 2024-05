Kroes onthult: Ajax heeft Louis van Gaal benaderd om nieuwe trainer te worden

Ajax heeft Louis van Gaal benaderd om weer hoofdtrainer te worden. Dat onthult technisch directeur Alex Kroes in een interview in De Telegraaf zaterdag. De 72-jarige Amsterdammer wilde echter niet de hele dag met het trainerschap bezig zijn, en daardoor besloot de huidige nummer vijf van de Eredivisie door te schakelen.

Sinds eind vorig jaar is Van Gaal adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De club had hem voor volgend seizoen echter graag een andere functie aangeboden: hoofdtrainer. Dat was Van Gaal ook al tussen 1991 en 1997 bij de club.

“Maar Louis van Gaal wil net als Danny Blind niet 24 uur per dag met het trainerschap bezig zijn”, legt Kroes uit in De Telegraaf. “En dat is bij Ajax nodig.”

“Ik begrijp dat hij op zijn leeftijd geen trainer meer wil zijn. In zijn rol als adviseur van de RvC ben ik heel blij met Louis. Het is fijn dat hij zich voor de club inzet.”

Toen Van Gaal aangaf niet te willen, stond Erik ten Hag op één voor Kroes. “Een vakidioot met een geweldige voetbalvisie, ervaring en een verleden bij de club”, zegt hij over de manager van Manchester United.

Ook Graham Potter werd genoemd als kandidaat. Kroes: “Bij Graham Potter had ik ook een heel goed gevoel. Ik vind hem een charismatische people manager, die ook dol is op zijn vak. Zijn manier van werken spreekt me heel erg aan. Vanwege zijn leeftijd (48) heeft hij meer ervaring dan Francesco Farioli (35), die ook een geweldige voetbalvisie heeft en ook een vakidioot is. Dat is wat Ajax nodig lijkt te hebben.”

Potter en Ajax kwamen niet uit de onderhandelingen, en daardoor is Farioli van OGC Nice nu de belangrijkste kandidaat om de nieuwe trainer te worden. Sterker nog: volgens Voetbal International is Ajax al zo goed als rond met de Italiaanse trainer zelf, en hoopt het na de laatste competitiewedstrijd van Nice, zondag, ook overeenstemming te bereiken met zijn werkgever. Kroes wil daar tegenover De Telegraaf echter niks over zeggen.

