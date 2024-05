‘Real Madrid gaat contracten van 2 absolute grootheden verlengen’

Real Madrid is dicht bij een contractverlenging van Luka Modric, zo meldt Marca. Aanvankelijk leek er een einde te komen aan het huwelijk tussen de twee, maar nu wordt gemeld dat de Kroaat toch zal gaan verlengen. Ook Toni Kroos gaat er naar verluidt nog een jaartje aan vastplakken in Madrid.

Vooral het nieuws van de contractverlenging van Modric komt als een verrassing. Aanvankelijk werd gemeld dat de Koninklijke het contract van de 38-jarige spelverdeler niet wilde verlengen. Modric wilde zelf heel graag blijven in de Spaanse hoofdstad en was bereid om daarvoor fors salaris in te leveren.

Dat lijkt nu toch zijn vruchten af te werpen voor Modric, daar Marca meldt dat hij zijn contract met één jaar zal gaan verlengen. De Kroaat behoorde tot de best betaalde spelers binnen de selectie, maar het salarisoffer dat hij wil doen lijkt de club nu toch overtuigd te hebben.

Modric is niet de enige die zijn aflopende contract bij Real Madrid gaat verlengen. Ook Kroos wil graag blijven en heeft inmiddels een aanbieding gekregen van zijn club. De 34-jarige Duitser heeft echter nog geen principieel akkoord gegeven, wat bij Modric wel het geval is.

Voor beide spelers staat deze zomer het EK te wachten. Kroos is zelfs uit zijn interlandpensioen gekomen om het toernooi in eigen land mee te maken, Modric gaat zijn negende en vermoedelijk laatste eindtoernooi in met Kroatië.

Reactie Ancelotti

Trainer Carlo Ancelotti is dolgelukkig als de twee routiniers nog een jaar langer bij Real Madrid zouden blijven. “Ik heb nog nooit een probleem gehad met Modric, we hebben ontzettend veel respect voor elkaar. Hij is een geweldig persoon en een geweldige speler.”

Ook een eventuele contractverlenging van Kroos doet hem veel deugd. “Mijn relatie met Kroos is ook uitstekend, dus we zijn erg blij als hij blijft.”

