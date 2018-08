Feyenoord mist kans op kans en blijft ver verwijderd van mirakel

Feyenoord is in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld door AS Trencin. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor de heenwedstrijd in Slowakije vorige week met liefst 4-0 en slaagde er donderdagavond in de eigen Kuip niet meer in die schade te repareren: 1-1. De Rotterdammers kenden een droomstart en creëerden vervolgens voldoende kansen, maar een comeback zat er uiteindelijk niet meer in.

Ondanks dat Feyenoord voor een schier onmogelijke opgave stond, zette het wel alles op alles om een wonder te realiseren. Het elftal van Van Bronckhorst schoot furieus uit de startblokken en had uiteindelijk razendsnel een voorsprong te pakken. Nadat Robin van Persie en Jens Toornstra al waarschuwingsschoten hadden afgelost, tekende Eric Botteghin in de achtste minuut voor de 1-0. De verdediger kopte binnen uit een hoekschop en bezorgde Feyenoord zo de start die het zich wenste. De ploeg kon echter niet lang genieten van zijn voorsprong, want amper zestig seconden na de openingstreffer zorgde Antonio Mance aan de overzijde alweer voor de gelijkmaker.

De spits werd op fraaie wijze weggestoken door Hamza Catakovic en rondde vervolgens koelbloedig af oog in oog met Kenneth Vermeer, die het doel van Feyenoord verdedigde in plaats van Justin Bijlow. De Rotterdammers stapelden vervolgens kans op kans, maar slaagden er in de eerste helft niet meer in een tweede doelpunt te maken. Zo schoot Van Persie uit kansrijke positie over, stuitte Steven Berghuis op doelman Igor Semrinec en werden twee zekere treffers op en vlak voor de doellijn voorkomen door Trencin, na pogingen van respectievelijk Toornstra en Tonny Vilhena. Overigens mocht Feyenoord van geluk spreken dat het de rust haalde met elf man: een grove overtreding van Berghuis op slag van rust werd door scheidsrechter Jakob Kehlet slechts met geel bestraft.

Na de onderbreking ging Feyenoord door met het missen van kansen, al was de eerste grote mogelijkheid in de tweede helft voor de bezoekers. Vermeer voorkwam met goed keeperswerk echter dat Joey Sleegers kon scoren. Aan de overzijde tikte Van Persie bij de eerste paal naast. De vedette was na 65 minuten voetballen opnieuw dicht bij een doelpunt, maar zag zijn schot uit de draai ditmaal gekeerd door Semrinec. De doelman van Trencin had ook een antwoord op een poging van Sam Larsson en kwam goed weg toen Botteghin van dichtbij naast kopte en Larsson geheel vrijstaand hoog over vuurde.

Met nog twintig minuten op de klok ebde het geloof in een mirakel langzaam weg bij Feyenoord. Van Bronckhorst haalde Van Persie naar de kant ten faveure van Dylan Vente en zag zijn ploeg in de slotfase nog enkele uitstekende kansen missen. Zo stuitte opnieuw Botteghin op Semrinec en belandde een schot van Tyrell Malacia, via de vingertoppen van Semrinec, op de paal. De pas zeventienjarige Wouter Burger maakte zeven minuten voor tijd als invaller overigens nog zijn debuut voor Feyenoord, maar een andere toegift was het publiek in De Kuip uiteindelijk niet meer gegeven.