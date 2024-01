Krabbendam betrapt Van Hooijdonk op hypocrisie: ‘Dat is toch ook wat?’

Martijn Krabbendam begrijpt niet dat NAC Breda heeft geweigerd mee te werken aan een overstap van hoofdtrainer Jean-Paul van Gastel naar Besiktas. De 54-jarige Bredanaar had in Istanbul kunnen tekenen als assistent van Giovanni van Bronckhorst, maar het duo zag hun dromen over een nieuw avontuur in Turkije door de Brabantse clubleiding in rook opgaan.

In Voetbalpraat op ESPN komt de handelwijze van NAC ter sprake. Journalist Krabbendam van Voetbal International neemt met name Pierre van Hooijdonk (lid van de Raad van Commissarissen bij NAC) kwalijk dat hij een vertrek van Van Gastel heeft tegengehouden. “Hij was als voetballer zelf toch meteen weg als hij ergens wat meer geld kon krijgen?”

Vervolgens noemt Krabbendam wat voorbeelden op. “Sterker nog, hij ging rondjes lopen bij Nottingham (Forest, red.) en staakte volgens mij ook toen hij van Benfica naar Feyenoord kon. Nu kan zijn trainer onwijs veel geld verdienen in Istanbul en zegt hij als commissaris: ‘Nee, nee, daar doen we niet aan, aan dat soort dingen.’ Dat is toch ook wat? Gun die jongen die overstap!”

Analist Kenneth Perez is van mening dat Van Gastel zelf een fout heeft gemaakt met het contract dat hij tot 2024 ondertekende. “Het is toch heel apart dat Van Gastel niet in zijn contract heeft laten zetten dat hij op ieder moment met Van Bronckhorst meekan als hij die behoefte heeft?”

Perez begrijpt de houding van NAC heel goed. “Hij heeft weliswaar een kort contract, maar je hebt hem de kans gegeven om hoofdtrainer te worden.” Journalist Sjoerd Mossou, erkent NAC-fan, reageert met een kwinkslag, doelend op het recente trainersbeleid in Breda. “NAC bepaalt natuurlijk zelf wel wanneer ze een trainer wegsturen, dat gaat de trainer zelf niet doen.”

Krabbendam weet meer details over de beslissing van NAC. “Wat ik begreep is dat een aantal mensen binnen NAC het prima vonden dat hij zou gaan, maar Pierre wilde dat absoluut niet. Dat is toch de Pierre van Nottingham en Benfica, die ook heel graag van Feyenoord naar Fenerbahçe wilde?” Van Hooijdonk verliet de Rotterdamse Stadionclub na de historische UEFA Cup-winst voor slechts 1 miljoen voor een avontuur in de Süper Lig.

Mossou concludeert dat Krabbendam het ook anders kan bekijken. “Hij zit nu aan de andere kant van de tafel en staat er net zo hard in als hij als speler stond.” Krabby wil daar niet in mee. “Ja, als het in zijn eigen kraam te pas komt. Laat die jongen gewoon lekker met Van Bronckhorst naar Istanbul gaan.”

