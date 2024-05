Arjen Robben vindt het zeer knap dat FC Groningen binnen jaar terugkeert

Arjen Robben is trots op FC Groningen, dat dankzij een 2-0 overwinning op Roda JC Kerkrade promotie naar de Eredivisie veiligstelde. De voormalig vleugelaanvaller, die de promovendus verdeeld over twee periodes diende als speler, reikte na afloop de Zilveren Schaal uit aan de spelers van Groningen.

"Arjan, het is gelukt", concludeert verslaggever Milan van Dongen van ESPN. "Ja, het is gelukt. Je ziet wat het doet met deze club. Ja, fantastisch", antwoordt een breed lachende Robben in de catacomben van de Euroborg.

"Het is logisch dat er veel loskomt. Zo'n wedstrijd en zon affiche is op voorhand al het ultieme. De laatste wedstrijd tegen de directe concurrent", verwijst Robben naar Roda, dat aan een punt genoeg had voor promotie maar door de nederlaag in Groningen veroordeeld is tot de play-offs.

"Als je ziet wat met het met deze stad en de supporters doet, is dat wel echt heel bijzonder."

Van Dongen wil van Robben weten hoe hij een dergelijke wedstrijd beleeft als supporter. "Heel anders, maar ook wel heel erg mooi. Als je ziet wat het met deze stad doet en onze supporters ziet. Dat is wel echt bijzonder. De fans verdienen ook wel heel veel complimenten, denk ik."

"De club komt van ver en was diep gezonken, dan is het niet zo vanzelfsprekend dat je binnen een jaar weer terugkomt", vervolgt Robben zijn lofzang op trainer Dick Lukkien en zijn spelers. "Ik vind het echt knap en heb niets anders dan lof voor deze ploeg."

Lukkien

Lukkien is ook zeer trots op de prestatie van zijn elftal. "Het is echt geweldig. Ik heb gelukkig al wat promoties mee mogen maken, maar deze moest van heel ver komen. Dat geeft mij een enorme voldoening."

"Er zat zo veel negativiteit in de club en deze omgeving toen ik hier begon, volkomen terecht. Langzaam hebben we de boel omgebogen. We hebben heel diep gezeten en daarom geeft dit een briljant gevoel", aldus de succescoach.

