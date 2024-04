Mogelijk nieuwe Ajax-assistent Vos bewierookt: ‘Zijn plafond bepaalt hij zelf’

Giovanni van Bronckhorst kijkt terug op een fijne samenwerking met Dave Vos tijdens zijn periode bij Rangers, zo vertelt eerstgenoemde in gesprek met ESPN. De momenteel clubloze oefenmeester en de huidige trainer van Jong Ajax zaten ruim een jaar samen in de dug-out in Schotland alvorens Van Bronckhorst werd ontslagen. Gio is lovend over Vos, die mogelijk in de zomer de stap naar Ajax 1 maakt.

“Ik had gelijk een goed gevoel bij Dave”, begint Van Bronckhorst. “We hebben eerst veel gesproken over voetbal en hoe hij dingen zag. Ik heb hem goed leren kennen als trainer. Ik had ook al goede verhalen gehoord uit de Ajax-opleiding. Dan ga je kijken of het wat is en of hij mee kan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Samen wonnen Van Bronckhorst en Vos de Schotse beker en werd de Europa League-finale van 2022 bereikt. Daarin bleek Eintracht Frankfurt na strafschoppen te sterk. “Vos was verantwoordelijk voor de analyses van de tegenstander, samen met de videoanalist Yöri Bosschaart en de andere assistenten”, legt Gio de rol van Vos tijdens zijn periode op Ibrox uit.

Die analyses waren van een hoog niveau, vertelt Van Bronckhorst. “Hij heeft de Europa League-tegenstanders echt uitgepluisd en alles tot in details uitgewerkt. Waar onze kansen lagen en waar juist het gevaar lag. Dat deed hij bij alle wedstrijden. Die ervaring bij Rangers in de Europa en Champions League heeft hem geholpen in zijn ontwikkeling.”

“Ik heb een keer anderhalf uur met hem gediscussieerd over wanneer Scott Arfield naar binnen moest komen en welke passlijnen hij moest dichthouden”, vervolgt de clubloze trainer lachend. “Zó betrokken was hij om ons zo nauwkeurig mogelijk voor te bereiden.” Van Bronckhorst is zeer te spreken over Vos. “Hij is heel betrokken bij alles en was een goede ondersteuning voor mij.”

“Het is een leuke jongen om mee te werken en dat is hij ook naar zijn spelers toe. Zijn manier van trainen is erg goed. Je moet spelers beter maken en dat zag je bij hem terug. Het was een hele fijne samenwerking”, aldus Gio. Wel is Van Bronckhorst van mening dat Vos ruimte moet krijgen van de hoofdtrainer, mocht hij bij Ajax of een ander eerste elftal assistent worden.

“Dan komt hij in zijn kracht. Hij moet een trainer hebben die met hem stoeit en van daaruit tot een goed plan komt. Hij moet de lat steeds verleggen. Hij is ook iemand die dat steeds kan. Waar zijn plafond ligt, bepaalt hij uiteindelijk zelf”, sluit Van Bronckhorst af.

'Wedstrijden in de ArenA coachen is een droom’

Vos reageerde maandagavond bijop een mogelijke stap als assistent naar het eerste elftal van Ajax. De trainer van de beloften van de Amsterdammers vertelde dat het een droom is om ooit zijn wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA te coachen.

"Ik ben bijna twintig jaar trainer. Ik heb een andere route belopen dan anderen die uit het profvoetbal komen”, aldus Vos. “Ik ben in 2009 bij Ajax gekomen en even weggeweest naar Rangers. Daar hebben we een Europa League-finale gespeeld en de beker gewonnen. Toen heb ik eraan geproefd. Dus dat daar ambities liggen, is duidelijk. Ik heb vaker gezegd: ik wil ooit mijn wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA coachen en succesvol zijn met deze club. Dat is een droom.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties