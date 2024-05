Boskamp gelooft uitleg Van Bronckhorst over Feyenoord niet: ‘Rot toch op!’

Giovanni van Bronckhorst is niet in gesprek met de leiding van Feyenoord over een mogelijke terugkeer als hoofdtrainer. De ex-coach van de Rotterdammers, die de club in 2017 naar de landstitel loodste, wordt bijna overal opgenomen in het rijtje opvolgers van Arne Slot, die Feyenoord zo goed als zeker inruilt voor Liverpool.

"Jouw naam wordt nadrukkelijk genoemd bij Feyenoord. Wat vind je daarvan?", legt Humberto Tan bij RTL7 voor aan Van Bronckhorst. "Feyenoord is natuurlijk mijn club, dat weet iedereen. En net als iedereen heb ik van de laatste jaren genoten", antwoordt de momenteel clubloze coach.

Van Bronckhorst snapt wel dat hij wordt gezien als mogelijke opvolger van Slot in De Kuip. "Ik ben daar op mijn zevende binnengewandeld en dan is het zo dat mensen snel aan je denken. Maar op dit moment speelt er nog helemaal niks", zo benadrukt de voormalig middenvelder.

Jan Boskamp heeft vertrouwen in een terugkomst van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord ?? 'Als Feyenoord voor hem komt, dan gaat hij sowieso' pic.twitter.com/md09lXgpk4 — VTBL ? (@vtbl) May 1, 2024

Tan wil direct weten of Van Bronckhorst openstaat voor een terugkeer als trainer bij Feyenoord. "Ik heb er nog niet over hoeven nadenken. Ik heb natuurlijk een geweldige tijd gehad bij Feyenoord. Vier jaar lang als assistent en daarna vier jaar lang als hoofdcoach. En ik heb gewoon heel veel mooie momenten gehad. Die koester ik."

Van Bronckhorst krijgt vervolgens van Tan of hij het door zijn succesvolle verleden als Feyenoord-trainer extra lastig vindt om terug te keren. "Ik weet niet of dat het moeilijk maakt, maar het zijn wel dingen waar je over na gaat denken. Ik ben spelers geweest van Rangers en als trainer daar naartoe gegaan. En weggegaan op een manier die ik niet wilde."

Boskamp

Jan Boskamp, ook aanwezig bij de Champions League-uitzending rondom Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain, neemt geen genoegen met de woorden van Van Bronckhorst. "Hij loopt wel te zeiken van 'jaa', maar als ze hem vragen, gaat hij ernaar toe. Als Feyenoord naar hem toekomt, gaat hij het doen. Daar ben ik honderd procent van overtuigd."

"Hij twijfelt helemaal niet, dat moet hij hier zeggen. Rot toch op. Ik heb ook gezegd dat ik zijn manager word", zegt Boskamp al dollend tegen zijn tafelgenoot. "Pulic (Marino Pusic, red.) zit bij Donetsk toch? Die moeten ze loskopen dan. Dus er blijft niets anders over dat ze jou pakken", geeft de analist tot slot mee aan Van Bronckhorst.

Moet Feyenoord voor Giovanni van Bronckhorst kiezen? Ja Nee Stem Moet Feyenoord voor Giovanni van Bronckhorst kiezen? Ja 48% Nee 52% Totaal aantal stemmen: 105 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties