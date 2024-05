Girona verspeelt voorsprong in minuut 99 en geeft FC Barcelona hoop

Girona heeft vrijdagavond dure punten laten liggen in de strijd om de tweede plaats in LaLiga. De ploeg van Daley Blind leek met 1-2 te gaan winnen, maar incasseerde in de negende minuut van blessuretijd alsnog de 2-2. Nummer drie FC Barcelona, dat twee punten (75 om 73) minder heeft, gaat over Girona heen als er maandag wordt gewonnen van Real Sociedad.

Bijzonderheden:

Girona, met Blind in de gelederen, kende een perfecte start in het Estadio Mendizorrotza. Eric García kopte in de vierde minuut raak vanuit een corner. Jon Guridi poetste de achterstand tien minuten later weg met een rake knal in de linkerbenedenhoek. Girona werd daar niet zenuwachtig van, want twee minuten voor het rustsignaal schoot Yangel Herrera van binnen de zestien de 1-2 binnen.

Girona hield de krappe voorsprong vast tot de negende minuut van blessuretijd. Het was Guridi die in extremis zijn tweede treffer van de avond produceerde. Een flinke tegenvaller voor Girona, dat de tweede plaats in LaLiga op de tocht zet. Een eventuele derde plaats geeft overigens ook recht op deelname aan de poulefase van de Champions League.

Deportivo Alavés - Girona 2-2

4' 0-1 Eric García (assist: Viktor Tsygankov)11' 1-1 Jon Guridi (assist: Giuliano Simeone)44' 1-2 Yangel Herrera (assist: Artem Dovbyk)90+9 2-2 Jon Guridi

