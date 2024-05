FC Emmen en NAC Breda gaan de play-offs in; MVV vist achter het net

FC Emmen won vrijdagavond met 2-1 van De Graafschap en gaat als nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie de play-offs om promotie naar de Eredivisie in. NAC Breda had aan een 1-1 gelijkspel bij TOP Oss genoeg om plaats acht te veroveren, waardoor ook de Parel van het Zuiden verzekerd is van een ticket voor de play-offs. MVV Maastricht won met 2-0 van provinciegenoot VVV-Venlo, maar dat bleek niet voldoende te zijn. Roda JC Kerkrade, FC Dordrecht, ADO Den Haag en De Graafschap gaan ook de play-offs in.

FC Emmen - De Graafschap 2-1

FC Emmen beleefde een slechte start op eigen veld. Jeffry Fortes opende namelijk de score namens De Graafschap door een hoekschop van dichtbij binnen te tikken. Voor de thuisclub het sein om de duimschroeven aan te draaien. Bradly van Hoeven tekende voor de gelijkmaker na een vlotte aanval. Nog voor rust viel de 2-1 voor Emmen. Een voorzet van Van Hoeven werd door De Graafschap-verdediger Rio Hillen ongelukkig in eigen doel gewerkt. Mike te Wierik had na een uur spelen de 3-1 op zijn schoen, maar faalde jammerlijk. Emmen hield stand in de slotfase en is deelnemer aan de play-offs.

TOP Oss - NAC Breda 1-1

De Bredase voorsprong kwam er na ruim een half uur. Manel Royo gaf vanaf links voor op Aimé Omgba, die beheerst de 0-1 binnentikte. Net na het rustsignaal was de voorsprong van NAC verdwenen. Joshua Zimmerman werkte namens TOP Oss een voorzet bij de tweede paal binnen. NAC jaagde na rust op de 1-2, om zo de play-offs definitief binnen te kunnen slepen. Onder meer de ingevallen Tom Boere faalde in kansrijke positie, zodat het tot het einde spannend bleef in Oss. De bezoekers mogen zich desondanks gaan opmaken voor het toetje.

MVV Maastricht - VVV-Venlo 2-0

MVV begon sterk en zag de aanvalsdrift beloond worden na ruim een kwartier spelen. Dailon Livramento troefde doelman Delano van Crooij af met een lobje. MVV had daarmee virtueel een ticket voor de play-offs in handen, al veranderde dat snel door tussenstanden elders. De Maastrichtse voorsprong werd nog comfortabeler toen Bryan Smeets de bal in het doel frommelde. MVV kwam na rust niet meer in de problemen, maar speelt geen play-offs omdat concurrent NAC een punt pakte tegen TOP Oss.

ADO Den Haag - Jong PSV 2-3

Het reeds van de play-offs verzekerde ADO Den Haag begon zoals gewenst aan het thuisduel met Jong PSV. Keuken Kampioen Divisie-topscorer Henk Veerman tikte halverwege de eerste helft zijn 23ste goal van het seizoen binnen. ADO dacht met een voorsprong te gaan rusten, maar dat veranderde omdat Mohamed Nassoh de 1-1 aantekende in de 40ste minuut. ADO herstelde de voorsprong twintig minuten voor tijd: linksback Amir Absalem schoot via de binnenkant van de paal raak. Het slotakkoord was voor Nassoh en invaller Joël van den Berg, die Jong PSV in blessuretijd de volle buit bezorgde.

FC Eindhoven – FC Den Bosch 2-0

FC Den Bosch mocht keeper Krisztián Hegyi bedanken dat het lange tijd 0-0 bleef. Zo tikte de Hongaar een kopbal van Joey Sleegers tegen de lat en een poging van Sven Simons tegen de paal. Aan het begin van de tweede helft had hij echter geen antwoord op de volgende inzet van Sleegers, die scoorde na een goede pass van Achraf El Bouchataoui: 1-0. Met een rake kopbal stelde Ozan Kökçü de zege in de slotfase veilig voor Eindhoven.

Jong Ajax – Jong AZ 1-4

Van alle Jong-ploegen presteerde Jong AZ het beste dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen, en dat liet het vrijdag opnieuw zien. De Alkmaarders gingen met een 0-2 voorsprong de rust in, dankzij een rake kopbal van Finn Stam en een goal van Ricuenio Kewal, die scoorde na een lage voorzet van Jurre van Aken. Via een knal in de bovenhoek van Van Aken werd het in de tweede helft ook nog 0-3, waarna Jaydon Banel de stand met een schot in de korte hoek nog iets draaglijker maakte: 1-3. Damienus Reverson tekende tien minuten voor tijd vanaf de rand van het strafschopgebied voor de 1-4 eindstand, met een knal in de kruising.

Jong FC Utrecht - FC Dordrecht 1-1

Voor het beloftenelftal van Utrecht en de verrassend goed presterendestond vrijdagavond een wedstrijd zonder belangen op het programma. De bezoekers uit Dordrecht, die al zeker waren van de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, kwamen na 39 minuten op voorsprong toen Adrian Segecic profiteerde van balverlies van de Domstedelingen: 0-1. In het tweede bedrijf zorgde een late gelijkmaker van Utrecht-invaller Emil Rohd voor de eindstand: 1-1.

SC Cambuur - Helmond Sport 1-1

De thuisploeg uit Leeuwarden wilde vrijdagavond maar één ding: de laatste wedstrijd in het Cambuur Stadion winnend afsluiten. In de 25ste minuut knikte Robbert Uldrikis knap binnen uit een voorzet van Thomas Poll: 1-0. In het tweede bedrijf liet Cambuur de zege alsnog uit handen glippen. Invaller Hakon Lorentzen was met zijn eerste balcontact goed voor de gelijkmaker: 1-1. De supporters van Cambuur reageerden middels een betoverende fakkelzee, wat alsnog zorgde voor een waardig afscheid van het zo geliefde Cambuurplein.

Play-offs

In totaal nemen zes clubs deel aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. FC Emmen speelt 13 mei tegen Roda JC, met de return op 17 mei. NAC Breda en FC Dordrecht staan op 14 en 18 mei tegenover elkaar. Op diezelfde dagen strijden ADO Den Haag en De Graafschap om een plaats in de halve finale.

Die halve finales staan gepland voor 21, 22 en 25 mei. De nummer zestien van de Eredivisie, dat is nu Excelsior, stroomt dan in. De finale van de play-offs wordt afgewerkt op 28 mei en 2 juni. De winnaar van dat tweeluik speelt volgend seizoen in de Eredivisie.

