FC Groningen verslaat Roda JC en keert na jaar afwezigheid terug naar Eredivisie

FC Groningen keert na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De Trots van het Noorden moest vrijdagavond in eigen huis winnen van Roda JC Kerkrade om tweede te worden in de Keuken Kampioen Divisie en zodoende te promoveren. Dat lukte: door doelpunten van Johan Hove en Jorg Schreuders werd het 2-0.

Groningen kon weer beschikken over Luciano Valente, die sneller dan verwacht was hersteld van een heupblessure. De middenvelder begon meteen in de basis, wat ten korte ging van Rui Mendes. Aan de kant van Roda keerde Brian Koglin na een langdurige blessure terug in de basis. Daardoor moest Orhan Dzepar weer genoegen nemen met een plek op de bank.

Aan de kant van de thuisploeg werd vooraf enigszins gevreesd dat de zenuwen een negatieve invloed konden hebben op het spel, maar daar was al gauw niks meer van te merken. Groningen domineerde en werd in de loop van de eerste helft steeds dreigender.

Via Thom van Bergen werden wat speldenprikjes uitgedeeld, maar de grootste kans tot dan toe volgde in de negentiende minuut: na terugleggen van Leandro Bacuna schoot Schreuders de bal tegen een Roda-speler aan. Enkele minuten later raakte Romano Postema de paal uit de draai.

Johan Hove kopt FC Groningen virtueel de Eredivisie in! ????#grorod — ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2024

Zo hing de 1-0 in de lucht, en vijf minuten voor tijd was het dan eindelijk raak. Hove kopte bij de eerste paar al vallend een voorzet van Van Bergen binnen: 1-0 voor Groningen.

Na de rust was het daarom Roda dat aan het werk moest. Het was echter Groningen dat vijf minuten na het begin van de tweede helft opnieuw scoorde. Rodney Kongolo wilde de bal veroveren van Van Bergen, maar schoof hem daarbij zo in de voeten van Schreuders. De middenvelder kon voor een leeg doel simpel binnentikken: 2-0.

Via Václav Sejk, die de bal niet goed raakte, kreeg Roda in de slotfase nog een goede mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Die viel echter niet meer: Roda wist vrijwel niks meer te creëren, terwijl Bacuna voor Groningen nog de buitenkant van de paal raakte.

Zo voltooide Groningen een zeer knappe inhaalrace in de Keuken Kampioen Divisie, na een dramatische eerste paar maanden van dit seizoen. De Trots van het Noorden speelt volgend seizoen weer op het hoogste niveau, terwijl Roda dat moet gaan proberen te bereiken via de play-offs.

???? FC Groningen kan de Eredivisie ruiken: Jorg Schreuders verdubbelt de score! ???? 2-0 ????#grorod — ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2024

