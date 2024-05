Willem II keert op eigen kracht als kampioen terug in de Eredivisie

Willem II mag zich komend seizoen naast promovendus ook kampioen van de Keuken Kampioen Divisie noemen tijdens haar terugkeer in de Eredivisie. De Tilburgers sloten vrijdagavond af met een spectaculaire 3-2 zege op Telstar. Bij rust stond de thuisploeg nog met 0-2 achter. Het zinderende slotstuk tussen FC Groningen en Roda JC (2-0) had uiteindelijk geen invloed op het kampioenschap van het strijdlustige Willem II.

Willem II liet in eigen huis een behoorlijk gespannen indruk achter. Het elftal van trainer Peter Maes gaf in de openingsfase meerdere kansen weg en kwam zelf niet verder dan een schamel kopballetje van Nick Doodeman.

In de 33ste minuut pakte Telstar een verdiende voorsprong in het Koning Willem II stadion. Doelman Joshua Smits wist een inzet van Cain Seedorf niet goed te verwerken, waarna Jay Kruiver zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal mocht noteren: 0-1 voor de club uit Velsen-Zuid.

Vlak voor rust verdubbelde Telstar de voorsprong. Uitgerekend Freek Heerkens, die vrijdag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer speelde, werkte de bal in eigen doel: 0-2. De 34-jarige aanvoerder kreeg eind maart al de mededeling dat Willem II zijn contract formeel heeft opgezegd en sluit zijn carrière dus af als kampioen.

Na rust wist Willem II al snel iets terug te doen. Een lage voorzet van Jeredy Hilterman belandde bij Thijs Oosting, die de bal in de verre hoek krulde: 1-2. Vanwege vuurwerk lag de wedstrijd vervolgens kort stil.

Vervolgens zagen de Tilburgers twee doelpunten op rij afgekeurd worden vanwege buitenspel, waarna Youssef El Kachati namens Telstar op de paal schoot. Aan de hand van invallers Jeremy Bokila en Michael de Leeuw hoopte Maes iets te forceren in de slotfase.

Uiteindelijk leverde Bokila een belangrijke bijdrage aan de 2-2, die na 81 minuten viel. De 35-jarige cultspits leverde de assist op invaller Rob Nizet. Ringo Meerveld completeerde het volksfeest door op aangeven van Nizet in de 93ste minuut het winnende doelpunt te maken: 3-2. Willem II keert zo als kampioen terug in de Eredivisie.

