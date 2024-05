PSV bedenkt plan om Sergiño Dest alsnog over te nemen van FC Barcelona

De kans bestaat dat Sergiño Dest alsnog bij PSV blijft. Donderdag werd bekend dat de Eindhovense kampioen de koopoptie van elf miljoen euro in de huurdeal met FC Barcelona niet wenst te lichten. Het Eindhovens Dagblad meldt een dag later dat PSV bezig is met een lager bod dan in de oorspronkelijke koopoptie staat beschreven.

Volgens bronnen rondom PSV heeft algemeen directeur Marcel Brands de plannen rondom Dest vrijdag bekendgemaakt op de kampioensreceptie van de club. Dat betekent dat de onderhandelingen met Barcelona nog lopen en dat de mogelijkheid er is dat Dest ook na de zomer aan PSV verbonden is.

Andere bronnen melden echter dat Dest voor PSV momenteel onhaalbaar is. Alles wijst erop dat de zwaargeblesseerde linksback tot de winterstop bij Barcelona blijft, al geeft dat PSV wel de mogelijkheid om tussentijds een deal te sluiten. Het is afwachten of de Catalanen akkoord gaan met een lagere transfersom voor Dest.

De zware kruisbandblessure was voor PSV aanleiding om geen gebruik te maken van de koopoptie in het huurcontract met Barcelona. Naar nu blijkt is de deur voor de revaliderende Dost nog niet helemaal gesloten en gaat technisch directeur Earnest Stewart opnieuw praten met de Catalaanse grootmacht.

Dest is op dit moment in de Verenigde Staten, waar hij geopereerd gaat worden aan zijn knie. Daarna gaat hij normaal gesproken per 1 juli weer terug naar Barcelona, waar hij verder zal revalideren. Een en ander verandert misschien als PSV hem definitief binnenboord houdt.

In Barcelona beschikt Dest nog over een contract dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt. In Catalonië krijgt hij volgens de berichtgeving ‘een fors salaris’, dus het lijkt logisch dat hij zijn contract gaat uitdienen.

Dest behoorde tot zijn zware blessure tot de uitblinkers van PSV in de Eredivisie en Champions League. De linksback kwam tot 25 wedstrijden in alle competities en scoorde tweemaal. Dest gaf daarnaast zes assists aan ploeggenoten.

