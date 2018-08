Zwak Feyenoord blameert zich met kansloze nederlaag in Slowakije

Feyenoord heeft een modderfiguur geslagen in de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. De Rotterdammers gingen op bezoek bij AS Trencín met 4-0 onderuit, door treffers van Antonio Mance (driemaal) en Philip Azango. Het lijkt voor Feyenoord een hels karwei te worden om volgende week in de return in De Kuip alsnog plaatsing voor de vierde voorronde van de Europa League af te dwingen.

Trainer Giovanni van Bronckhorst moest puzzelen voorafgaand aan het treffen met Trencín. Eric Botteghin, Jeramiah St. Juste, Robin van Persie en Tonny Vilhena waren niet inzetbaar in Slowakije, waardoor Sven van Beek, Bart Nieuwkoop, Dylan Vente en Sofyan Amrabat aan de aftrap stonden in Zilina. Feyenoord ging in het Štadión pod Dubnom desastreus van start, want na zes minuten keken de Rotterdammers al tegen een achterstand aan. De volledig vrijstaande Mance werd bediend door Hamza Catakovic, waarna de Kroatische spits koel bleef in kansrijke positie: 1-0.

Binnen het kwartier had Feyenoord al op een ruimere achterstand kunnen staan. Justin Bijlow voorkwam na tien minuten spelen dat Mance met het hoofd zijn tweede van de avond kon maken. Uit de daaropvolgende corner leek Trencín wél de 2-0 te maken, maar die treffer werd geannuleerd. In de eerste helft was het praktisch eenrichtingsverkeer richting het doel van Feyenoord, op een schot van Steven Berghuis na. Nadat Philip Azango nog had nagelaten om de marge te verdubbelen, deed Mance dat wel.

De spits van Trencín profiteerde van een misverstand tussen Bijlow en Van Beek en tekende na 37 minuten spelen voor zijn tweede doelpunt van de avond. Voor rust liep de ploeg van trainer Ricardo Moniz zelfs nog uit naar 3-0. Nieuwkoop tastte mis na een voorzet vanaf de rechterkant van het veld, waarna Azango de bal in het vijfmetergebied ontving en raak punterde. Na rust wist Feyenoord de defensie een kwartier dicht te houden, maar in aanvallend opzicht lieten de Rotterdammers zich nauwelijks gelden.

Nadat Joey Sleegers na een klein uur spelen nog over had geschoten, was het enkele minuten later wel raak. Mance gleed bij de tweede paal zijn derde treffer van de avond binnen en bracht de stand zodoende op 4-0. In de slotfase kreeg Feyenoord via Vente en invaller Jean-Paul Boëtius mogelijkheden op een uitdoelpunt, maar in de 4-0 stand kwam uiteindelijk geen verandering meer. De Rotterdammers staan zo voor een helse taak om volgende week in De Kuip alsnog plaatsing voor de vierde voorronde van de Europa League af te dwingen.