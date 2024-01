Heerenveen ontvangt eerste bod op Haye, die onder FÃ bregas kan gaan werken

Heerenveen ontvangt eerste bod op Haye, die onder Fàbregas kan gaan werken

SC Heerenveen heeft een eerste bod ontvangen op Thom Haye, zo meldt journalist Gianluca Di Marzio dinsdag. Het Italiaanse Como 1907 wil de 28-jarige middenvelder uit Amsterdam naar de Serie B halen. Haye beschikt in Friesland over een aflopend contract, waardoor Heerenveen hem deze winter zou moeten verkopen om nog wat geld te verdienen.

Como jaagt in de Serie B op promotie naar het hoogste niveau. In de eerste 19 competitiewedstrijden verzamelde het 35 punten, waardoor de derde plek een feit is. Koploper Parma heeft met zes punten meer een behoorlijke voorsprong opgebouwd, maar Venezia staat alleen boven Como op basis van doelsaldo (+11 tegenover +4).

Bij Como is Arsenal-icoon Cesc Fàbregas momenteel werkzaam. De 36-jarige Spanjaard sloot zijn carrière af bij i Lariani, om zich bij die club vervolgens te richten op een trainersloopbaan. Op papier is hij actief als assistent-trainer, maar achter de schermen is hij de belangrijkste man in de trainersstaf van Como. Fàbregas beschikt nog niet over de juiste papieren om hoofdtrainer te zijn.

Fàbregas en Como zouden zeer gecharmeerd zijn van Haye, die de club het laatste zetje richting de Serie A moet geven. De Leeuwarder Courant bevestigt het nieuws van Di Marzio dat het eerste bod op Haye is uitgebracht, al is het bedrag nog onbekend. Haye is volgens Transfermarkt 3 miljoen euro waard.

Haye was eerder al eens actief in de Italiaanse Serie B, maar bij US Lecce kwam hij niet verder dan vijftien wedstrijden. Na een goede periode bij NAC Breda nam Heerenveen hem in januari 2022 voor 750.000 euro over, waarna hij in het Abe Lenstra Stadion uitgroeide tot sterkhouder. Haye speelde al 68 wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 10 assists.

Bij Como kan Haye gaan spelen met Cas Odenthal, die sinds de zomer van 2022 voor de club speelt. De centrale verdediger kwam destijds transfervrij over van NEC Nijmegen. Fàbregas, Haye’s mogelijke toekomstige trainer, maakte als speler furore op zijn positie. De 110-voudig Spaans international speelde honderden wedstrijden voor Arsenal, FC Barcelona en Chelsea.

Haye is niet de enige speler van Heerenveen die deze winter mogelijk vertrekt. Smaakmakers Anas Tahiri en Osame Sahraoui zouden eveneens goed in de markt liggen. Aanvoerder Sven van Beek geniet belangstelling van het Japanse Kyoto Sanga FC, al lijkt een transfer van de centrumverdediger onbespreekbaar. Haye is overigens ook bezig met het verkrijgen van Indonesische nationaliteit, zodat hij op korte termijn international kan worden.

