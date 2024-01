Eerste buitenlandse avontuur voor Sven van Beek? â€˜Er is contact geweestâ€™

Eerste buitenlandse avontuur voor Sven van Beek? ‘Er is contact geweest’

Sven van Beek staat op het lijstje van Kyoto Sanga uit de J-League 2, de op een na hoogste divisie in Japan. De verdediger van sc Heerenveen erkent dat er reeds contact is geweest, maar heeft nog geen definitieve beslissing genomen over een buitenlands avontuur.

"Er is inderdaad weleens contact geweest. Maar voor nu kan ik alleen zeggen dat ik nog bij Heerenveen zit en blij ben om hier te zijn", vertelt Van Beek zaterdag in gesprek met ESPN. "Ik denk dat ik hier op mijn plek zit. Ik word gewaardeerd."

"Ik ben aanvoerder van dit team, dus ik denk nog niet aan dit soort praktijken tenzij het concreet is en dat is het nog niet", aldus de inmiddels 29-jarige centrumverdediger, die in het Abe Lenstra Stadion beschikt over een doorlopend contract tot medio 2025.

Van Beek speelde tot dusver alleen in Nederland, bij achtereenvolgens Feyenoord, Willem II en Heerenveen. Een club in het buitenland sluit hij niet bij voorbaat uit. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik zo'n stap zou willen maken. Ik denk dat je altijd open moet staan om te kunnen praten, maar ik sta hier nog onder contract en heb het naar mijn zin."

De voormalig Feyenoorder verwacht dan ook het seizoen af te maken in Friesland. "Die kans is groot. Als de tijd daar is en alles klopt voor alle partijen, dan kan het zo zijn dat ik een keer vertrek, maar dat is nu zeker niet."

Van Beek is sowieso niet iemand die al te ver vooruit wil kijken. "Ik denk dat ik het gewoon op me moet laten afkomen. Verder zijn er nog geen gesprekken geweest over een nieuw contract. Ik laat dat allemaal gewoon open."

De in Gouda geboren Van Beek streek in de zomer van 2021 neer in Heerenveen. Bijna 3 jaar later staat de teller op 62 wedstrijden namens de Friezen. Heerenveen hervat de Eredivisie op 13 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

