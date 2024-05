Farioli wordt in aanloop naar PSG-thuis gevraagd naar toekomst bij Ajax

Francesco Farioli weigerde dinsdagmiddag diep in te gaan op de berichtgeving dat hij op hooflijnen een akkoord zou hebben bereikt met Ajax. De Telegraaf meldde eerder op dinsdag dat wanneer Ajax een overeenkomst bereikt met OGC Nice, Farioli voor drie seizoen zal tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Nadat topkandidaat Graham Potter en Ajax er niet uitkwamen, schakelden de Amsterdammers door naar Farioli. De Italiaan staat met zijn Nice, waar hij nog tot medio 2025 vastligt, op een keurige vijfde plaats en maakt met zijn ploeg nog altijd kans om vierde of zelfs derde te worden. De Amsterdammers raakten overtuigd na het zien van beelden van vele trainingen, het bestuderen van de opbouw én het druk zetten van zijn elftallen en gesprekken met de coach.

Nice neemt het woensdag op tegen landskampioen Paris Saint-Germain, dat al kampioen is en dus uitgespeeld is. Voor Nice, dat vier punten minder heeft dan Stade Brest en AS Monaco, die allebei een duel meer hebben gespeeld, geldt allerminst dat het seizoen klaar is. Farioli wilde dan ook niet diep ingaan op de geluiden dat hij naar alle waarschijnlijkheid komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen is.

"Nee, het is niet moeilijk", reageerde Farioli op de vraag of het lastig is om zich tussen de berichten over zijn toekomst door voor te bereiden op het treffen met PSG. "Zoals ik eerder al zei: dit is niet het moment om over mij of een aantal individuen te praten, maar over wat het team tot nu toe heeft geproduceerd."

"We hebben onze doelstellingen bereikt, in ieder geval deels, met veel werk en opoffering. We moeten onze aandacht richten op deze grote bubbel waar we samen zijn: de spelers, de staf en de club. We moeten ons concentreren op ons volgende grote doel: de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. We willen een finale tegen Lille."

Zondag gaat Nice op bezoek bij Lille, dat dus derde staat in de Ligue 1. Bij een zege op PSG verkleint Nice het gat naar Lille tot één punt en gaat het duel in Noord-Frankrijk om Champions League-kwalificatie. Mogelijk zijn twee zeges dus genoeg voor directe Champions League-kwalificatie, waarvoor een plek bij de eerste drie vereist is. Dan is het wel afhankelijk van het resultaat van Stade Brest, dat nu vierde staat en op de laatste speeldag tegen Toulouse in actie komt. De nummer vier van de Ligue 1 gaat de voorronde van het miljardenbal in.

Er lijken mogelijkheden te liggen tegen PSG, dat zondag inspiratieloos voor de dag kwam en verloor van Toulouse (1-3). "Ik heb de laatste wedstrijd van PSG gezien, maar ik heb ook alle andere wedstrijden van ze gezien", blijft Farioli op zijn hoede. "Ze hebben nog steeds één doel, namelijk het winnen van de Coupe de France. Met dit in gedachten zullen de volgende twee wedstrijden belangrijk voor hen zijn." PSG speelt na het laatste competitieduel de bekerfinale tegen Olympique Lyon.

