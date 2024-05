Nieuwe details over bizarre rel bij NAC: ‘Van Hooijdonk wast handen in onschuld’

Er wordt steeds meer duidelijk over het opmerkelijke voorval na afloop van het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen TOP Oss en NAC Breda vrijdagavond (1-1). De Bredanaars wisten zich te plaatsen voor de play-offs om promotie en terwijl aanvoerder Cuco Martina bij ESPN de wedstrijd nabeschouwde, vloog teammanager John Karelse zijn collega Alek Knook in de haren. In De Gegenpressing Podcast van BN DeStem onthullen NAC-clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof wat er werkelijk gebeurde en wat de gevolgen zijn.

De journalisten waren na afloop van de wedstrijd aanwezig om spelers te interviewen, waarbij de clubwatchers bedreigd zouden zijn door Karelse. Hierop zou Knook, die perschef is bij NAC, hebben ingegrepen, waarna de teammanager zijn collega aanviel. Blanco zag dat Karelse Knook niet bij de keel heeft gegrepen, zoals eerder wel door een ooggetuige werd beweerd tegenover ESPN. Blanco: “Karelse heeft Alex Knook echt gewoon naar de grond gewerkt. Volgens mijn eigen waarneming is hij helemaal niet uitgegleden. Karelse buigt zich ook nog over Alex, dat komt vrij intimiderend over. Als een soort sumoworstelaar pakt Cuco Martina Karelse vast om hem van Alex weg te halen. Je moet het zien om te geloven.”

Maandag trad NAC naar buiten met een statement. Daarin viel te lezen dat Karelse een officiële waarschuwing heeft gekregen, maar niet dat hij uit zijn functie verheven zou worden. "John Karelse heeft spijt van hetgeen is voorgevallen en heeft alle betrokkenen zijn excuus aangeboden. Voor NAC is dergelijk gedrag onacceptabel en past niet binnen de normen en waarden van de club, alsmede de omgangsnormen. Hiertoe heeft NAC Karelse een officiële waarschuwing gegeven", aldus de club uit Breda.

Opmerkelijk moment: NAC-aanvoerder Cuco Martina loopt tijdens een interview weg om teammanager John Karelse in bedwang te houden. — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2024

Het statement leidde tot enige verbazing bij de clubwatchers van NAC. Blanco weet zelfs te melden dat Karelse in eerste instantie wél op non-actief gesteld zou worden. "Iedere andere werknemer was voor dit incident op staande voet ontslagen, dat wordt door meerdere mensen bevestigd. Het managementteam is zaterdag gaan zitten met John Karelse, daarna met zijn vieren: Eric Mathijsen, Edgar Mol, Léon Aerssen en Peter Maas. Ze kwamen unaniem tot het besluit dat Karelse op non-actief moest worden gesteld. Hij mocht zondag niet meer naar het trainingscomplex in Zundert komen en maandag niet bij de wedstrijd tegen Roda JC."

"Het managementteam heeft ondertussen informatie ingewonnen bij de RvC, om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren", vervolgt Blanco. "Er is een persbericht opgesteld met quotes van Karelse over zijn afscheid, dat hij het allemaal betreurt. Het was exit Karelse. Zaterdagavond zegt de RvC opeens: ‘We gaan Karelse helemaal niet op non-actief zetten. Perschef Alex Knook heeft geen belastende verklaring afgelegd. Dat vinden wij geen aanleiding om iemand te ontslaan.’"

De beslissing heeft als gevolg dat het personeel in de top van de club op gespannen voet met elkaar leeft. "Door deze situatie heeft NAC een immense bestuurscrisis. Het gaat een kwestie van tijd zijn voor het gaat exploderen. Het managementteam voelt zich niet meer serieus genomen", benadrukt Blanco.

De journalist heeft daarnaast gesproken met Pierre van Hooijdonck, RvC-lid bij NAC. "Ik heb Pierre van Hooijdonk gevraagd of hij begrijpt dat mensen reppen over vriendjespolitiek. Dat begrijpt hij totaal niet, hij vindt het ook een aantijging. Pierre wast zijn handen min of meer in onschuld en vindt niet dat hij erop moet worden aangesproken dat hij Karelse in het zadel heeft geholpen", aldus Blanco.

Het persbericht van NAC suggereert dat alle betrokkenen excuses hebben ontvangen van Karelse. Kas bevestigt een 'sorry' te hebben gehad, maar dit geldt niet voor Blanco. "Dus dat persbericht van NAC is feitelijk onjuist."

"Het is een vorm van klassenjustitie, er wordt met twee maten gemeten. In ieder weldenkend bedrijf betekent zo’n incident op non-actief of ontslag op staande voet. Mijn persoonlijke mening is dat NAC het moreel kompas door dit volledig kwijt is. Ethiek doet totaal niet meer te zaken. Blijkbaar kunnen sommige mensen binnen de organisatie zich meer veroorloven dan andere mensen", laat Blanco zijn opvatting duidelijk blijken.

