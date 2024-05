Real Madrid zet deur naar uitgang wagenwijd open voor Modric, die niet wil gaan

Er lijkt een einde te komen aan het huwelijk tussen Real Madrid en Luka Modric. De Koninklijke is niet van plan om het aflopende contract van de Kroaat te verlengen. Modric daarentegen wil juist verlengen en is bereid om daar financieel een offer voor te doen, zo verzekert Relevo.

Het staat vrijwel vast dat fans van Real Madrid nog slechts een paar weken kunnen genieten van Modric in het shirt van hun club. De wegen van de Madrileense grootmacht en de middenvelder scheiden, tenzij er op korte termijn een radicale ommezwaai plaatsvindt.

Het contract van Modric loopt op 30 juni af en Real is niet voornemens om dit te verlengen. Een besluit dat praktisch al genomen is en de komende weken moet worden bekrachtigd, zodat op een waardige manier afscheid kan worden genomen van de spelverdeler.

De wensen van Real Madrid komen echter niet overeen met die van Modric zelf. Als het aan de Kroatische middenvelder ligt, gaat hij nog een jaar door in Estadio Santiago Bernabéu. Het financiële offer dat hij bereid is te doen is alleen niet toereikend voor Real.

De clubleiding van Real lijkt bij zijn standpunt te blijven door het hoofdstuk Modric af te sluiten. Het is tijd om door te selecteren en jonge spelers als Arda Güler de kans te geven, zo klinkt het. De Turkse middenvelder heeft dit seizoen slechts een beperkt aantal invalbeurten gehad, mede door de aanwezigheid van Modric.

Voor Real vormt onder meer het salaris van Modric een belangrijk struikelblok. De Kroaat behoort tot de best betaalde spelers binnen de selectie. Met het geld dat vrijkomt moet de komst van Kylian Mbappé worden bewerkstelligd, die een flink salaris gaat opstrijken.

Real gaat niet zomaar voorbij aan het afscheid van Modric. Na twaalf jaar en meer dan 530 wedstrijden in het wit zal de club er alles aan doen om hem op een waardige manier uit te zwaaien. Te beginnen dinsdagavond, als Real het opneemt tegen Deportivo Alavés.