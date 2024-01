Van Beek kan kiezen voor bijzonder avontuur; kassa rinkelt allicht bij Feyenoord

Sven van Beek geniet interesse van het Japanse Kyoto Sanga, zo meldt 1908.nl dinsdagmiddag. De verdediger zelf zou graag de stap naar Azië maken, maar zijn huidige werkgever sc Heerenveen is minder enthousiast over een mogelijke transfer.

Kyoto Sanga heeft reeds contact opgenomen met Van Beek en zijn zaakwaarnemer, maar meldde zich nog niet concreet bij Heerenveen. De Japanners hopen de centrale verdediger deze winter nog over te nemen.

De Friezen zouden hun aanvoerder echter graag willen behouden. Van Beek heeft met Heerenveen afgesproken dat hij komende zomer voor een gelimiteerde transfersom mag vertrekken, maar voor de huidige transferperiode liggen er geen dergelijke afspraken.

Heerenveen kan er daarom voor kiezen om Van Beek aan zijn contract te houden en niet akkoord te gaan met een verkoop aan Kyoto Sanga, terwijl de de 29-jarige ex-Feyenoorder graag de overstap naar Japan zou maken.

"De wens van de speler is duidelijk", zei Ferry de Haan, algemeen directeur van Heerenveen, tegenover de Leeuwarder Courant. "Dat is ook niet nieuw. Ik begrijp die wens, maar dat neemt niet weg dat Sven voor ons een belangrijke speler is."

"Een vertrek is op dit moment dan ook niet aan de orde. Voor mij is de interesse pas serieus als een club met een bod komt. Dat is nog niet gebeurd", aldus De Haan. "Wij willen deze selectie zoveel mogelijk bij elkaar houden, om een herhaling van vorig seizoen te voorkomen."

Van Beek speelt sinds de zomer van 2021 voor Heerenveen, dat de verdediger transfervrij overnam van Feyenoord. Verder speelde de mandekker een halfjaar op huurbasis voor Willem II.

Mocht het wel tot een verkoop van Van Beek komen, dan kan ook Feyenoord een bedrag tegemoet zien. De Rotterdammers hebben recht op een solidariteitsbijdrage van vijf procent, daar Van Beek uit de jeugdopleiding van Feyenoord komt.

