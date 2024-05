Özil doet harde toezegging als Tottenham niet verliest van Manchester City

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mesut Özil, die dinsdagavond voor één keer juicht voor Tottenham Hotspur.

Iedereen die rood en wit lief heeft in Noord-Londen juicht dinsdagavond voor stadgenoot en aartsrivaal Tottenham Hotspur. Zo ook Mesut Özil. De voormalig speler van Arsenal hoopt dat the Spurs Manchester City punten weet af te snoepen.

First time ever tonight: COME ON YOU SPURSSS!! ?? If Tottenham don't lose this game I will never make fun of them again... I promise ???? #MCITOT — Mesut Özil (@M10) May 14, 2024

In de jacht op de titel in de Premier League is Arsenal namelijk afhankelijk van puntenverlies van City. Slaagt de ploeg van Pep Guardiola er dinsdag niet in om te winnen van Tottenham, dan kunnen the Gunners het karwei zelf afmaken in eigen huis tegen Everton.

"Voor de eerste keer ooit vanavond: Kom op Spurs!", laat Özil weten op X. "Als Tottenham deze wedstrijd niet verliest, zal ik ze nooit meer voor de gek houden. Dat beloof ik." Özil droeg in totaal in 254 wedstrijden het shirt van Arsenal.

Het verschil op de ranglijst is op dit moment één punt in het voordeel van Arsenal, maar City speelde een wedstrijd minder. Het doelsaldo is in het voordeel van de ploeg uit Noord-Londen (61 tegenover 58).

Wat verwacht jij? Manchester City gaat punten verspelen tegen Tottenham Hotspur Manchester City wint van Tottenham Hotspur