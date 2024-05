‘Lewandowski wint Ballon d’Or mogelijk alsnog door onderzoek naar winst Messi’

Robert Lewandowski gaat mogelijk alsnog aan de haal met de Ballon d'Or van 2020, schrijft Sport. Volgens de Catalaanse sportkant overweegt France Football, het tijdschrift dat de Ballon d'Or-uitreiking organiseert, namelijk om de Poolse spits vier jaar na dato alsnog de prestigieuze prijs te overhandigen.

Lewandowski was in 2020 de absolute topfavoriet om de Ballon d'Or te winnen. De Poolse spits veroverde dat jaar de treble met Bayern München en was in 47 wedstrijden over alle competities goed voor liefst 55 treffers. France Football zette echter een streep door de Ballon d'Or-ceremonie dat jaar, vanwege de coronapandemie.

Sport weet dat France Football nu overweegt om Lewandowski alsnog de Ballon d'or van 2020 te schenken aan Lewandowski, al bestaat daar nog geen zekerheid over. Eén van de redenen dat France Football overweegt tot dat historische besluit te komen, is het onderzoek dat een paar maanden geleden werd geopend in Frankrijk naar de Ballon d'or van 2021, gewonnen door Lionel Messi.

Paris Saint-Germain, waar Messi in 2021 voor speelde, zou namelijk druk hebben uitgeoefend op France Football om Messi de prijs te laten winnen. Bij de Ballon d'or-verkiezing in 2021 eindigde Lewandowski als tweede, ondanks dat de Pool dat jaar beduidend trefzekerder was dan de Messi (64 om 41 goals). Messi kreeg 33 punten meer van de jury (613 om 580). France Football maakt zich door het onderzoek zorgen om imagoschade, wat een belangrijke reden zou zijn om Lewandowski alsnog de Ballon d'Or van 2020 te overhandigen.

Eind april liet Lewandowski zich tegenover Sport BILD nog uit over de veelbesproken Ballon d'Or van 2020. De Pool, die tegenwoordig onder contract staat bij FC Barcelona, vertelde tegenover de Duitse sportkrant dat hij er geen probleem mee zou hebben om de prijs vier jaar later alsnog overhandigd te krijgen. "Natuurlijk zou ik de Ballon d'Or op een dag willen winnen. Voor mijn gevoel was het in 2020 en 2021 mijn beurt."

"Er gaan geruchten dat ik de prijs van 2020 alsnog overhandigd krijg. Dat was een exceptioneel jaar voor mij, ik haalde mijn hoogste niveau en we wonnen alles." Lewandowski won in 2020 de landstitel, DFB-Pokal en Champions League met Bayern. "Als ik de Ballon d'or van 2020 vier jaar later ontvang, zou ik me niet beledigd voelen. Het zou een grote eer zijn om de prijs in ontvangst te nemen."

Nadat de uitslag van de uitverkiezing in 2021 bekend werd gemaakt, maakten de nodige voetbalprominenten hun onbegrip kenbaar. "Ik begrijp de wereld niet meer na deze verkiezing. Met alle respect voor Messi en de andere genomineerden, maar de enige die de prijs verdient, is Lewandowski", foeterde Bayern-icoon Lothar Matthäus.

Ook Iker Casillas begreep er weinig van. "Ik vind het steeds moeilijker om voetbalprijzen geloofwaardig te vinden. Voor mij is Messi één van de vijf beste spelers in de geschiedenis, maar je moet wel weten hoe je kunt bepalen wie de meest opvallende spelers zijn na een seizoen."

De Ballon d'or wordt sinds 1954 uitgereikt en 2020 was het enige jaar waarin er geen winnaar werd uitgeroepen. Het mogelijk alsnog uitreiken van de prijs zou dan ook een historisch besluit zijn van France Football.

