Ratcliffe zegt Fernandes om welke speler hij Manchester United heen wil bouwen

Alles wijst erop dat Bruno Fernandes toch bij Manchester United blijft. De sterspeler van Erik ten Hag gaf onlangs tegenover de Portugese tak van DAZN aan een vertrek uit Engeland te overwegen na dit seizoen, maar Fernandes heeft inmiddels aan zijn werkgever laten weten in Manchester te willen blijven, zo meldt David Ornstein namens The Athletic.

Het gesprek tussen de Portugees en de Manchester United-leiding vond vorige week plaats. Zowel Fernandes als de club gaf daarin aan te hopen op een langere samenwerking.

Manchester United heeft zijn aanvoerder verteld in hem een enorm belangrijke waarde te zien en daarom zou INEOS, het bedrijf van Jim Ratcliffe dat sinds begin dit jaar eigenaar van de club is, van plan zijn de selectie om Fernandes heen te bouwen. Dat plan klonk de aanvallende middenvelder klaarblijkelijk niet slecht in de oren, aangezien hij zelf aangaf te willen blijven.

Daarbij plaatste Fernandes wel één kanttekening. Hij wil met Manchester United meedoen om de prijzen. "Fernandes zal bewijs willen zien dat dit haalbaar is en als hij ontevreden is, kan zijn vertrek niet volledig worden uitgesloten", zo schrijft Ornstein.

De Britse journalist weet daarnaast te melden dat Fernandes mogelijk alsnog vertrekt indien er een bod op hem komt dat 'United financieel gezien wel moet accepteren'. Vooralsnog lijkt een transfer desalniettemin niet aan de orde.

Metamorfose

Waar Fernandes dus nog minstens een jaar in het rode tricot van Manchester United te bewonderen zal zijn, geldt dat voor een hele hoop andere selectiespelers niet per se. Naar verluidt werkt de club aan een behoorlijke metamorfose binnen het eerste elftal en zelfs de positie van Ten Hag is niet volledig zeker.

Iemand die gegarandeerd zal vertrekken is Raphaël Varane. De Franse centrumverdediger loopt komende zomer uit zijn contract en zal dit niet gaan verlengen. Casemiro is dit seizoen niet bezig aan zijn sterkste reeks en staat volgens Fabrizio Romano in de belangstelling van verscheidene ploegen uit Saudi-Arabië. Een vertrek van de Braziliaanse controleur is aannemelijk.

