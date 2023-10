FC Utrecht bezorgt Ajax en Steijn volgende dreun in knotsgekke kelderkraker

Zondag, 22 oktober 2023 om 14:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:49

Ajax is zondagmiddag tegen een volgende nederlaag in de Eredivisie aangelopen. Een knotsgek duel op bezoek bij FC Utrecht werd met 4-3 verloren. De ploeg van Steijn rechtte de rug na een 2-0 achterstand dankzij een dubbelslag van Kristian Hlynsson, maar liep na een enorme fout van Josip Sutalo in de slotfase alsnog tegen een volgende zeperd aan. De Amsterdammers staan nu zeventiende in de Eredivisie, Utrecht is hekkensluiter af en neemt de zestiende plaats in.

Steijn besloot maar liefst vijf wijzigingen door te voeren ten opzichte van het verloren Eredivisie-duel met AZ (1-2). Devyne Rensch was niet op tijd fit voor een plek in de wedstrijdselectie, terwijl de niet geheel fitte Steven Berghuis op de bank begon. Benjamin Tahirovic verving de geschorste Silvano Vos op het middenveld en Hlynsson startte voor de tweede keer in de basis, na eerder al te zijn gestart tegen Fortuna Sittard. Anton Gaaei mocht zich door de afwezigheid van Rensch opnieuw bewijzen tegenover Steijn.

De wedstrijd in Stadion Galgenwaard was de eerste onderlinge ontmoeting waarbij beide ploegen in het rechterrijtje stonden. Zowel Ajax als Utrecht speelde de afgelopen weken zonder enig vertrouwen, hetgeen ook in de openingsfase terug te zien was. De thuisploeg kroop vervolgens wat meer uit zijn schulp, al leidde dit niet direct tot serieuze mogelijkheden.

Het veldspel van de Amsterdammers bleef tegelijkertijd uiterst stroef. De bezoekers noteerden in het eerste bedrijf slechts één noemenswaardige kans dankzij een bevlieging van Bergwijn, die knap wegdraaide bij Hugo Novoa om de bal hierna breed te leggen op Hlynsson. Vanaf rand zestien mikte de IJslander echter net naast.

Een doelpuntloze ruststand leek in de maak, tot Ryan Flamingo uit het niets de ban wist te breken. Borna Sosa verdedigende een voorzet van Othmane Boussaid door het midden uit, waarna de middenvelder van Utrecht vanaf de rand van het strafschopgebied raak volleerde: 1-0. Ajax ving de tweede helft aan met de intentie om snel de stand weer in evenwicht te brengen, maar keek binnen vier minuten al tegen een 2-0 achterstand aan doordat Mike van der Hoorn een hoekschop van Zakaria Labyad binnenkopte.

Het leek voor de ploeg van Steijn een definitieve tik. Via twee fraaie treffers van Hlynsson kwam Ajax echter razendsnel weer helemaal terug in de wedstrijd. De aanvallende middenvelder trof eerst fraai met zijn borst doel na een harde voorzet van Sosa, die eveneens aangever was bij de 2-2. Bij de gelijkmaker pakte Hlynsson de bal schitterend uit de lucht met binnenkant voet.

Binnen twintig minuten maakten de Amsterdammers de ommekeer compleet. Scheidsrechter Dennis Higler kon niet anders dan de bal op de stip leggen nadat Novoa een domme overtreding in de zestien beging op Brian Brobbey. Bergwijn ging als aanvoerder achter de bal staan en stuurde Vasilios Barkas vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 2-3. Utrecht kwam vervolgens weer direct langszij via invaller Toornstra, die na een pass van Flamingo vogelvrij van dichtbij kon afwerken: 3-3.

Een extra domper voor Steijn was het uitvallen van Jay Gorter. De eerste doelman raakte bij de tegentreffer geblesseerd en moest zich laten vervangen door Diant Ramaj. Isac Lidberg, een andere invaller aan Utrechtste zijde, kreeg in de slotfase nog dé kans om de thuisploeg op een 4-3 voorsprong te schieten, maar stuitte oog in oog met Ramaj door zijn besluiteloosheid op de Duitse sluitpost.

De wedstrijd werd hierna tijdelijk stilgelegd vanwege een beker bier op het veld. Direct na de hervatting was de 4-3 van Utrecht alsnog een feit. Josip Sutalo ging gigantisch in de fout door een bal hard tegen Lidberg aan te schieten. Marouan Azarkan gaf mee op Oscar Fraulo, die Ramaj wél wist te verschalken. Het duel werd door 'vreugdebier' opnieuw tijdelijk stilgegeld, maar doordat de dader ditmaal snel gepakt werd, kon de wedstrijd snel worden vervolgd. In de blessuretijd zat een gelijkmaker voor Ajax er niet meer in.

