Onmisbare kracht van Feyenoord voedt geruchten met bezoek aan Liverpool

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lutsharel Geertruida, die zaterdag aanwezig was bij het duel tussen West Ham United en Liverpool.

De captain van Feyenoord voedt daarmee de geruchten over een mogelijk vertrek bij Feyenoord, daar trainer Arne Slot op het punt staat om als manager aan de slag te gaan bij the Reds. Geertruida deelt beelden van zijn bezoek via Snapchat.

Feyenoord’s Lutsharel Geertruida was at the London stadium this afternoon… pic.twitter.com/yiLD8bv79g — Anfield Sector (@AnfieldSector) April 27, 2024

Het bezoek van Geertruida is ze ook in Engeland niet ontgaan. Zo gaat onder meer Anfield Sector, een populair Liverpool-fanaccount, met de foto aan de haal. Feyenoord kwam donderdag al in actie in de Eredivisie en geniet om die reden een vrij weekend.

