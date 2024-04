Simons en Openda excelleren en walsen met Leipzig over Dortmund heen

RB Leipzig heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de vierde plaats in de Bundesliga en een Champions League-ticket. Ondanks een slechte start werd met 4-1 gewonnen van nummer vijf en voornaamste concurrent Borussia Dortmund. Loïs Openda tekende voor zijn 24ste doelpunt van dit Bundesliga-seizoen en bij de bezoekers ontbraken Ian Maatsen (schorsing) en Donyell Malen (blessure) in de wedstrijdselectie.

De start van Dortmund in de Red Bull Arena was nog wel veelbelovend. Een voorzet vanaf rechts kwam na 20 minuten spelen terecht bij Jadon Sancho, die de bal goed aannam en vervolgens fraai raak schoot in de rechterkruising: 0-1. Dortmund kon echter niet lang van de voorsprong genieten.

Xavi Simons wist Openda te bereiken en de voormalig Vitessenaar knalde de gelijkmaker tegen de touwen. Er was nog even twijfel vanwege een VAR-check, maar de goal werd uiteindelijk toegekend aan Leipzig. Simons leek Leipzig zelfs op voorsprong te schieten, maar de Nederlander had pech dat zijn schot tegen de paal eindigde.

GOAL | RB LEIPZIG 0-1 BORUSSIA DORTMUND | JADON SANCHOpic.twitter.com/WA2CQkJphI — SimplyGoal (@SimplyGoal) April 27, 2024

De voorsprong van Leipzig kwam er alsnog in de blessuretijd van de eerste helft. Benjamin Sesko was alert bij een hoekschop van de thuisclub en schoot van dichtbij de 2-1 binnen. Een flinke tegenvaller voor Dortmund, dat de punten hard nodig heeft in de race om een ticket voor de poulefase van de Champions League.

Dortmund moest na rust nog meer tegenvallers incasseren in Leipzig. In de eerste minuut na de hervatting schoot Mohamed Simakan raak op aangeven van Openda. Kort nadien haakte Mats Hummels geblesseerd af en moest de routinier achterin worden vervangen door Niklas Süle.

Ruim tien minuten voor het einde van de boeiende ontmoeting maakte Leipzig aan alle spanning een einde. Christoph Baumgartner wist de rechterbenedenhoek te vinden: 4-1. Het zorgde voor vreugdetaferelen op de tribune in de Red Bull Arena. Het aangeslagen Dortmund likte ondertussen zijn wonden.

Een forse dreun dus voor Dortmund, dat nu vijf punten achter Leipzig staat en met nog drie speelronden voor de boeg de vierde plaats eigenlijk wel kan vergeten. Daarnaast is het een zeer slechte generale voor de kraker tegen Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League van woensdag.

