Sublieme Kane zet jacht op Lewandowski voort met twee goals voor Bayern

Harry Kane is serieus van plan om het record van Robert Lewandowski van 41 competitiegoals in één seizoen te verbreken. Zaterdagmiddag was de Engelsman opnieuw tweemaal trefzeker, toen hij Bayern München hoogstpersoonlijk naar een 2-1 thuiszege leidde op Eintracht Frankfurt. Kane staat, met nog drie wedstrijden te gaan, op 35 goals.

Het was een weerzien van voormalig Ajacieden zaterdagmiddag in de zonnige Allianz Arena. Waar Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui mochten starten bij Bayern, begon Donny van de Beek op de bank bij Eintracht. De middenvelder mocht uiteindelijk een kwartier voor tijd invallen.

Van de Beek zag vanaf de bank hoe zijn ploeg al na tien minuten op achterstand kwam. Na knullig balverlies in de defensie pikte Konrad Laimer op, die Kane de niet te missen kans bood voor open doel: 1-0.

Eintracht reageerde snel op die tegenslag door de stand halverwege de eerste helft gelijk te trekken. Na een mislukte uittrap van Manuel Neuer belandde de bal bij Hugo Ekitike, die besloot uit te halen van een meter of twintig. Neuer had geen antwoord op de inzet van de Fransman: 1-1.

In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor Bayern, maar een inzet van Thomas Müller werd gepakt door Kevin Trapp en Raphael Guerreiro raakt op wonderbaarlijke wijze de paal na eveneens een tussenkomst van Trapp.

Na rust veranderde het spelbeeld amper. Bayern had het meeste balbezit, maar deed daar te weinig mee. Wel kwam de ploeg van Thomas Tuchel na een uur spelen opnieuw op voorsprong. Na een elleboog van Robin Koch aan het adres van Müller ging de bal op de stip.

Scheidsrechter Daniel Schlager had de VAR nodig om te kunnen constateren dat de centrumverdediger een flinke tik uitdeelde, maar wees vervolgens wel terecht naar de stip. Koch werd bestraft met geel. Het buitenkansje was wel besteed aan Kane: 2-1.

De Engelsman tekende daarmee voor zijn 35e competitietreffer van het seizoen en schaart zich daarmee in een illuster rijtje. Alleen Gerd Müller (drie keer) en Lewandowski (twee keer) kwamen ooit tot die aantallen in de Bundesliga.

De dubbelslag van Kane bleek ook nog eens van waarde voor Bayern, daar de 2-1 voorsprong niet meer uit handen werd gegeven. Van de Beek mocht het laatste kwartier meedoen bij Eintracht, maar wist zijn stempel niet te drukken.

Heel lang om te herstellen heeft Bayern niet, daar komende dinsdag alweer de volgende krachtmeting op de rol staat. Dan is Real Madrid de tegenstander in de Allianz Arena in de halve finale van de Champions League.

