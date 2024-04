Salah weigert interviews na ruzie met Klopp: ‘Als ik vandaag spreek...'

Volgens Jürgen Klopp is er geen sprake van ruzie tussen hem en Mohamed Salah. De manager van Liverpool kreeg het zaterdag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen West Ham United (2-2) aan de stok met de aanvaller, die als invaller enkele minuten mocht opdraven maar the Reds niet de zo gewenste zege kon bezorgen. Salah laat echter een heel ander geluid horen.

Salah was duidelijk niet gediend van de laatste woorden die hem werden ingesproken door Klopp en liet dat ook zichtbaar merken. Darwin Núñez, die eveneens als invaller werd gebruikt bij Liverpool, moest Salah zelfs tot kalmte manen aan de zijlijn.

Klopp wil na afloop liever niet dieper ingaan op de woordenwisseling met Salah. "Nee. Maar we hebben elkaar al gesproken in de kleedkamer. En voor mij is het daarmee afgehandeld", zo benadrukt de vertrekkende manager in gesprek met TNT Sports.

C'était très tendu entre Jürgen Klopp et Mohamed Salah après le but égalisateur de West Ham ! ?? La fin d'une ère ? ??#WHULIV | #PremierLeague pic.twitter.com/67wL08T7Cw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 27, 2024

Salah

Waar Klopp benadrukt dat de vrede reeds is getekend, daar komt Salah met een heel andere lezing. De invaller weigerde al lopende door de mixed zone om interviews te geven, al gaf hij wel een kort statement af. "Als ik vandaag spreek, dan zal er vuur zijn", wordt Salah geciteerd door onder meer

Salah leek lange tijd een goede relatie te hebben met Klopp, maar de situatie lijkt nu geheel anders te zijn. De inmiddels 31-jarige aanvaller werd de laatste weken geregeld als invaller gebruikt, al heeft dat ook te maken met het overvolle speelschema van Liverpool.

In de Engelse media wordt mede hierdoor gespeculeerd over een tussentijds vertrek van Salah bij Liverpool. De routinier ligt op Anfield vast tot medio 2025 en kan aankomende zomer nog voor een fraai bedrag worden verkocht. Salah staat op 210 goals voor Liverpool in 346 wedstrijden in alle competities.

???????| Mo Salah on his argument with Jurgen Klopp:



“There’s going to be fire today if I speak.” ??



[via @j_castelobranco]

pic.twitter.com/PSK47Jsje2 — CentreGoals. (@centregoals) April 27, 2024

Salah was een dragende kracht van het Liverpool dat in 2019 de Champions League veroverde en een jaar later de eerste landstitel in 30 jaar tijd. Hij won met the Reds verder ook de FA Cup, de EFL Cup (driemaal), de Community Shield, de Europese Supercup en het WK voor clubteams.

